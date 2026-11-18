Portare la nomina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza nella prima seduta utile del Consiglio regionale e chiarire pubblicamente le ragioni del ritardo. È la richiesta di Monica Zinno, presidente dell’associazione Infanzia e Adolescenza “G. Rodari”, che interviene in vista della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre.

Secondo Zinno, la Calabria si prepara a celebrare la ricorrenza senza aver completato l’elezione della figura chiamata a tutelare i diritti dei minori. «Non si tratta di una semplice questione burocratica, ma di responsabilità istituzionale, di credibilità delle istituzioni e, soprattutto, di rispetto dei diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti», afferma.

La presidente dell’associazione richiama la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2004, istitutiva del Garante, e la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 36 del 30 marzo 2026, con cui sono stati approvati gli elenchi definitivi dei candidati. A quasi otto mesi da quel passaggio, denuncia Zinno, il Consiglio regionale non ha ancora proceduto all’elezione.

Da qui la richiesta di spiegare quali ostacoli impediscano di concludere la procedura. Per l’associazione, il ritardo assume particolare rilievo in un territorio nel quale bambini e adolescenti affrontano povertà materiale ed educativa, fragilità familiari e disuguaglianze nelle opportunità.

Zinno richiama le esigenze dei minori fuori famiglia, degli adolescenti in difficoltà e dei nuclei familiari che necessitano di sostegno. A suo giudizio, l’assenza di un Garante pienamente operativo rischia di indebolire l’ascolto e la tutela di queste situazioni, che richiedono attenzione e risposte tempestive.

Un altro punto riguarda l’indipendenza della scelta. La presidente mette in guardia dal rischio che la nomina venga condizionata da appartenenze o equilibri politici, chiedendo che siano determinanti competenza, esperienza, indipendenza e autorevolezza. «Il Garante non deve rappresentare una maggioranza, un partito o una corrente. Deve essere un presidio di garanzia per tutti i bambini e gli adolescenti della Calabria», sostiene.

L’appello è rivolto al Consiglio regionale e al suo presidente, chiamati a favorire una conclusione tempestiva della procedura. «Non servono altre rassicurazioni: serve una decisione», afferma Zinno, chiedendo che alle iniziative celebrative del 20 novembre segua un atto concreto.

«I bambini non votano. Non partecipano alle trattative politiche. Non decidono le nomine. Ma hanno diritti che le istituzioni sono tenute a rispettare», conclude la presidente. La domanda rivolta alla Regione resta quindi quella sui tempi: quando sarà nominato il Garante per l’infanzia e l’adolescenza?