Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: "il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia".

Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi - spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre - aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria ed il Kurdistan.