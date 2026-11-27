Il 19 luglio 1992 il capo della Mobile di Palermo era a Montecatini sulle tracce del boss. Finì nella casa di un pregiudicato di Reggio Calabria, dove apprese della strage. Quella sera era già rientrato a Palermo, nell'ufficio in cui arrivò la borsa di Borsellino

Mentre a Palermo Paolo Borsellino veniva assassinato insieme agli agenti della sua scorta, il capo della squadra mobile del capoluogo siciliano, Arnaldo La Barbera, si trovava in Toscana sulle tracce di Totò Riina. Una trasferta investigativa che, nella ricostruzione contenuta negli atti della Procura di Caltanissetta relativi alla richiesta di arresto per Gianni De Gennaro, incrocia anche una figura originaria della Calabria. È infatti nell'abitazione di un pregiudicato reggino – secondo quanto riporta l’Ansa – che il funzionario apprese la notizia della strage di via D'Amelio.

La ricerca di Riina e l'omonimia di via Bernini

La missione di La Barbera era partita da una segnalazione confidenziale: il capo di Cosa nostra, allora latitante, sarebbe stato nascosto a Montecatini Terme. Le ricerche, condotte con il supporto di due agenti della squadra catturandi, si concentrarono tra la cittadina toscana e la vicina Monsummano Terme. Il riferimento era a una possibile base in via Bernini.

Un'indicazione che, riletta alla luce di quanto sarebbe emerso successivamente, assume un significato particolare. In quel periodo, infatti, Riina si trovava effettivamente in una strada con lo stesso nome, ma a Palermo, dove viveva in clandestinità insieme alla famiglia. Una singolare omonimia geografica che avrebbe indirizzato le ricerche lontano dal luogo in cui si nascondeva davvero il boss.

La perquisizione nella casa del pregiudicato di Reggio Calabria

Tra gli accertamenti effettuati durante quella trasferta ce n'è uno che riguarda direttamente la Calabria. La Barbera indicò ai poliziotti di dover controllare l'abitazione di Demetrio Caracciolo, originario di Reggio Calabria, che in quel momento si trovava agli arresti domiciliari proprio a Montecatini Terme.

L'uomo, che fino al 1989 aveva risieduto in provincia di Venezia, era sottoposto a una misura restrittiva nella casa di via Bellini. Sarebbe morto nel 2023 nel carcere di Prato, dove stava scontando condanne relative a vicende successive.

Secondo quanto riferito nei verbali raccolti dagli investigatori, prima di ricevere la notizia della strage La Barbera avrebbe trascorso diverso tempo a parlare con il proprietario dell'abitazione. Ai due agenti che lo accompagnavano aveva invece prospettato la necessità di una perquisizione per cercare armi e documenti.

Fu proprio in quella casa che il capo della Mobile venne informato dell'attentato di via D'Amelio. Ricevuta una telefonata, chiese a Caracciolo il permesso di accendere il televisore. Quando uno dei poliziotti gli domandò cosa fosse accaduto, rispose con due parole: «Un disastro».

Il rientro a Palermo e la borsa di Borsellino

La notizia cambiò immediatamente il programma della trasferta. La Barbera tornò al commissariato locale e si attivò per organizzare il viaggio di ritorno in Sicilia. Individuò la possibilità di raggiungere in elicottero Fiumicino, da dove prese un volo diretto a Palermo. Il suo arrivo nel capoluogo siciliano avvenne alle 22 del 19 luglio 1992, poche ore dopo l'esplosione dell'autobomba in via D'Amelio.

È a questo punto che la ricostruzione contenuta negli atti della Procura di Caltanissetta si concentra su un particolare di particolare rilievo investigativo. Quella stessa sera La Barbera si trovava nel proprio ufficio alla squadra mobile di Palermo. Nei locali era stata portata anche la borsa appartenuta a Paolo Borsellino, contenente gli effetti e i documenti che il magistrato aveva con sé al momento dell'attentato.

Tra quei documenti c'era anche l'agenda rossa del giudice, uno degli oggetti simbolo dei misteri ancora irrisolti sulla strage. La sua scomparsa, avvenuta nei momenti immediatamente successivi all'esplosione, è diventata negli anni uno dei nodi centrali delle indagini sui possibili depistaggi e sulle anomalie nella gestione della scena del crimine.

La trasferta toscana, il controllo nell'abitazione di un pregiudicato calabrese, la telefonata che annunciò la morte di Borsellino e il rapido rientro a Palermo compongono così una sequenza che gli investigatori hanno ricostruito attraverso le testimonianze degli agenti presenti. Una sequenza che assume ulteriore rilievo alla luce della presenza della borsa del magistrato nell'ufficio di La Barbera già nella serata della strage.