Sono scattate infatti le denunce, anche nei confronti di chi ha pubblicato post offensivi sui familiari di De Martino e contro gli utenti che conservano quelle immagini.

La denuncia presentata dallo showman dai suoi avvocati Angelo e Sergio Pisani alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma è comprensiva di indicazioni sulle tracce telematiche dei responsabili.

Il video - che dopo l'intervento legale sarebbe già stato rimosso da alcuni link - sarebbe stato acquisito da uno o più hacker che hanno violato il sistema di videosorveglianza interno dell'abitazione romana del conduttore televisivo, compromettendo la sua privacy.

Gli avvocati hanno lanciato un appello a cancellare foto/video privati pubblicati senza consenso: gli utenti potrebbero incorrere in gravi reati gestendo i dati personali altrui e contribuendo tra l'altro a sviluppare un mercato illecito e pericoloso.

Con la denuncia i due legali chiedono agli inquirenti accertamenti finalizzati a impedire la diffusione del video ipotizzando il reato di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".

Gli eventuali risarcimenti - fanno sapere il conduttore televisivo e i suoi avvocati - saranno devoluti in beneficenza a favore dei bambini e per iniziative contro il cyberbullismo: le ricerche degli avvocati hanno infatti consentito di individuare anche una serie di commenti dal contenuto offensivo nei suoi confronti e dei familiari.

Dal Garante stop alla divulgazione

"A seguito del reclamo presentato da Stefano De Martino in relazione alla divulgazione in rete di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione della compagna e che riguardano la sfera personale ed intima di entrambi, il Garante ha ordinato l'immediata limitazione definitiva del relativo trattamento, disposta nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati; il Garante ha, inoltre, adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati". E' quanto si legge in una nota del Garante per la privacy.

"Il Garante - prosegue la nota -, che ha frattanto avviato un'istruttoria in merito all'accaduto e all'esito della quale si riserva ogni opportuno provvedimento sia di natura sanzionatoria che correttiva nei confronti di coloro che risultassero responsabili delle violazioni accertate, ricorda che la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale ed intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti".