Sorical S.p.A. comunica che giovedì 11 dicembre sarà necessario sospendere l’erogazione idrica sull’acquedotto Abatemarco per consentire un intervento di manutenzione straordinaria.

La chiusura dei flussi è prevista dalle ore 8:00 e proseguirà fino al completamento delle attività tecniche, stimato intorno alle 18:00, salvo imprevisti. I lavori riguardano la sostituzione di un tratto ammalorato e interventi mirati a migliorare l’efficienza della condotta e la continuità del servizio.

La società avvisa che, anche dopo il ripristino dell’erogazione, potrebbero verificarsi calo di pressione e temporanei disservizi nelle reti dei 26 Comuni serviti dall’acquedotto.

Sorical invita l’utenza a utilizzare con responsabilità le scorte idriche disponibili, assicurando che il personale tecnico è impegnato a ridurre al minimo i disagi e a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso i canali ufficiali dell’azienda.