Sorical sospenderà l’erogazione idrica l’11 dicembre dalle 8 alle 18 per la sostituzione di un tratto ammalorato. Possibili cali di pressione anche dopo il ripristino
Sorical S.p.A. comunica che giovedì 11 dicembre sarà necessario sospendere l’erogazione idrica sull’acquedotto Abatemarco per consentire un intervento di manutenzione straordinaria.
La chiusura dei flussi è prevista dalle ore 8:00 e proseguirà fino al completamento delle attività tecniche, stimato intorno alle 18:00, salvo imprevisti. I lavori riguardano la sostituzione di un tratto ammalorato e interventi mirati a migliorare l’efficienza della condotta e la continuità del servizio.
La società avvisa che, anche dopo il ripristino dell’erogazione, potrebbero verificarsi calo di pressione e temporanei disservizi nelle reti dei 26 Comuni serviti dall’acquedotto.
Sorical invita l’utenza a utilizzare con responsabilità le scorte idriche disponibili, assicurando che il personale tecnico è impegnato a ridurre al minimo i disagi e a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso i canali ufficiali dell’azienda.