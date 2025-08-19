Il segretario della Fillea Cgil promette «vigilanza sui cantieri» e auspica che l’infrastruttura da un miliardo e seicento milioni di euro sia realizzata con l’impiego di manodopera locale

«La notizia dell'aggiudicazione della gara per la realizzazione della nuova Galleria Santomarco è una grande opportunità e rappresenta una svolta infrastrutturale per l'intera Regione, non solo in termini di mobilità e connessione, ma anche come grande occasione concreta di occupazione e sviluppo». E’ quando afferma in una nota il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, commentando positivamente l'opera da un miliardo e seicento milioni di euro che interesserà territori cruciali della provincia di Cosenza.

«Un’infrastruttura che è tutta scavo di galleria e che non può non guardare alla manodopera locale. Utilizzare le professionalità calabresi, tutti gli edili e i minatori, a partire da quelle impegnate in tutte le grandi opere attive. Per noi della Fillea Cgil questo è di fondamentale importanza perché abbiamo sempre detto che i nostri minatori e le nostre maestranze hanno fatto e fanno tanto per le infrastrutture del Nord del nostro paese e adesso c’è la possibilità che possono mettere a disposizione le loro capacità e la loro bravura per la loro terra».

Il sindacalista dice di essere pronto a fare la sua parte: «Vigileremo affinché i cantieri vengono aperti nel pieno rispetto delle regole, del lavoro sicuro e della legalità. Pretenderemo che si utilizzino imprese serie, che i lavoratori siano regolarmente assunti e formati e che si applicano pienamente i contatti collettivi nazionali. Chiederemo da subito che si apra un tavolo regionale con l’Ance, ma anche con la Regione, gli enti bilaterali e le Istituzioni per avviare un piano straordinario di formazione. Perché queste opere si costruiscono anche con la qualità delle maestranze e non solo con i capitali. Io penso che sia il momento e il tempo della responsabilità e noi come Fillea Cgil Calabria non faremo sconti a nessuno».