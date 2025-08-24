Social
L’opera

Galleria Santomarco, una grande chance per  minatori e maestranze calabresi

Il segretario della Fillea Cgil promette «vigilanza sui cantieri» e auspica che l’infrastruttura da un miliardo e seicento milioni di euro sia realizzata con l’impiego di manodopera locale
Redazione
Galleria Santomarco, una grande chance per \u00A0minatori e maestranze calabresi
Il decreto

Fermo pesca anticipato al primo settembre, accolte le richieste di Calabria e Puglia

Accolte le richieste delle associazioni di categoria e delle marinerie, il senatore Ernesto Rapani: «Quando le istituzioni dialogano e lavorano insieme, si ottengono risultati concreti in tempi rapidi»
Redazione
Fermo pesca anticipato al primo settembre, accolte le richieste di Calabria e Puglia
Lavoro

Bisignano, Il Municipio stabilizza i tirocinanti di inclusione sociale

La delibera di Giunta arriva dopo tredici anni di servizio svolto senza alcuna garanzia occupazionale, la soddisfazione del sindaco Francesco Fucile
Redazione
Bisignano, Il Municipio stabilizza i tirocinanti di inclusione sociale
Lavoro

Calabria Verde, bocciato il ricorso del governo contro la legge regionale

Legittimi i contratti stipulati in base alla legge regionale, Campanaro: «Abbiamo difeso i diritti dei lavoratori»
Redazione
Calabria Verde, bocciato il ricorso del governo contro la legge regionale

Italia Mondo

Società

Società

Sanità

Società

Sanità

Italia Mondo

Società

Società

Sanità

Italia Mondo

Società

Lavoro

Rogliano, i lavoratori di "Presila spa" senza stipendi da due mesi

All'assemblea indetta dalla Fit Cisl non hanno preso parte i rappresentanti della società e neanche quelli del Municipio
Rogliano, i lavoratori di \"Presila spa\" senza stipendi da due mesi
Lavoro

Castrovillari, Laghi: «Quattro lavoratori di un supermercato licenziati perché iscritti alla Cgil»

Il consigliere regionale: «Rammaricato, ma resto al loro fianco»
Castrovillari, Laghi: «Quattro lavoratori di un supermercato licenziati perché iscritti alla Cgil»
Lavoro

Asp Cosenza, RSU pienamente operativa: inizia una nuova stagione di regole e trasparenza

Il coordinatore Maiolino: «Subito al lavoro per la costruzione di una contrattazione decentrata»
Asp Cosenza, RSU pienamente operativa: inizia una nuova stagione di regole e trasparenza
Lavoro

Tirocinanti, pioggia di euro sui Comuni calabresi

La Regione mette a disposizione quarantamila euro per ogni lavoratore che sarà assunto a tempo indeterminato
Tirocinanti, pioggia di euro sui Comuni calabresi
Lavoro

Lavoro, via libera a 26 assunzioni presso il Comune di Amantea

C'è il via libera della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, unità che andranno a rimpiazzare quelle andate in pensione nel corso degli anni
Lavoro, via libera a 26 assunzioni presso il Comune di Amantea
Lavoro

Anche a Cosenza il sit-in dei precari del Ministero della Giustizia

I sindacati rivendicano la stabilizzazione di tutti i dipendenti a tempo determinato e la definizione di un nuovo accordo integrativo, tenuto conto che l’ultimo, ormai obsoleto, risale al 2010
Anche a Cosenza il sit-in dei precari del Ministero della Giustizia
Lavoro

L'allarme di Confapi Calabria: «Crollano i prestiti alle piccole e medie imprese»

Intervista a Francesco Napoli, vicepresidente nazionale della confederazione delle piccole e medie imprese, che denuncia le difficoltà legate all’accesso al credito e i problemi legati alla desertificazione bancaria
L'allarme di Confapi Calabria: «Crollano i prestiti alle piccole e medie imprese»
Lavoro

Vertenza ex Sibari Crati, i lavoratori ottengono il contratto a tempo indeterminato

A partire da oggi, questi professionisti sono ufficialmente in servizio presso gli uffici del catasto del Consorzio unico Calabria
Vertenza ex Sibari Crati, i lavoratori ottengono il contratto a tempo indeterminato
Lavoro

Sciopero dei lavoratori E-Distribuzione a Roma: «In gioco il futuro della Calabria» | VIDEO

Circa cinquanta lavoratori sono scesi in piazza insieme ai loro colleghi da tutta Italia per manifestare contro i nuovi orari di lavoro
Sciopero dei lavoratori E-Distribuzione a Roma: «In gioco il futuro della Calabria» | VIDEO
Lavoro

Tis, Bucarelli: «Anci regionale e Governo pensino ad una legge per i comuni in dissesto»

Il sindaco di Mendicino: «Fondamentale un accompagnamento economico dedicato ai comuni dissestati, attraverso somme etero finanziate, fino al raggiungimento dell’uscita dal dissesto o almeno al riequilibrio finanziario»
Tis, Bucarelli: «Anci regionale e Governo pensino ad una legge per i comuni in dissesto»
Lavoro

Mendicino, Bucarelli: «Il Governo stanzi le risorse per la stabilizzazione di tutti i tirocinanti di inclusione sociale»

Il sindaco del Comune delle Serre: «Contribuiscono quotidianamente alla crescita della nostra comunità e non devono essere strumentalizzati a fini politici o ideologici»
Mendicino, Bucarelli: «Il Governo stanzi le risorse per la stabilizzazione di tutti i tirocinanti di inclusione sociale»
Lavoro

I tirocinanti calabresi ai sindaci: «Servono chiarezza e responsabilità, non alibi»

È dura la risposta di Cosima Schiavone, dipartimento Tirocinanti CSA, all’intervento dei primi cittadini calabresi: «Dopo anni di utilizzo, i Comuni devono assumersi la responsabilità che da troppo tempo evitano»
I tirocinanti calabresi ai sindaci: «Servono chiarezza e responsabilità, non alibi»
Lavoro

Castrovillari, Laghi al fianco dei lavoratori Conad "discriminati"

Il consigliere regionale invita tutta la comunità a sostenere i dipendenti impegnati in una dura vertenza
Castrovillari, Laghi al fianco dei lavoratori Conad \"discriminati\"
Lavoro

Castiglione, adunata di politici a sostegno degli ex lsu dei Comuni

Sindaci e parlamentari si ritroveranno per perorare la causa di chi lavorato 12 anni senza vedersi riconoscere i contributi previdenziali
Castiglione, adunata di politici a sostegno degli ex lsu dei Comuni
Lavoro

Lsu-Lpu, Gentile (FI): «Riconoscere contributi previdenziali ai lavoratori»

Il deputato forzista ha presentato un'interrogazione parlamentare: «Atto di giustizia sociale»
Lsu-Lpu, Gentile (FI): «Riconoscere contributi previdenziali ai lavoratori»
Lavoro

Tirocinanti inclusione sociale, delegazione sindaci cosentini incontrerà Occhiuto

In vista della riunione in programma alla Cittadella lunedì 9 giugno alle ore 17, ieri sera si è svolta un'assemblea pubblica a Palazzo dei Bruzi
Tirocinanti inclusione sociale, delegazione sindaci cosentini incontrerà Occhiuto
Lavoro

Il prof Unical Aiello: «Metà della popolazione lavorativa calabrese rinuncia a cercare un impiego»

Secondo il report condotto dall'associazione Open Calabria, invecchiamento della popolazione e migrazione di giovani e adulti in età da lavoro condannano la nostra regione a una stagnazione economica che la allontana sempre più dal resto del Paese
Il prof Unical Aiello: «Metà della popolazione lavorativa calabrese rinuncia a cercare un impiego»
Lavoro

Acri, il Comune stabilizza diciassette lavoratori precari

Nei primi quattro anni i costi saranno coperti dalla Regione, la Felsa Cisl: «Esempio di giusta sinergia tra politica e sindacato»
Acri, il Comune stabilizza diciassette lavoratori precari
Lavoro

Finanza agevolata, giovani agricoltori crescono a Cosenza

Open day rivolto agli allievi del corso Agricom dell'Itis Iridea Academy per presentare gli strumenti utili a implementare le attività del settore
Finanza agevolata, giovani agricoltori crescono a Cosenza
Lavoro

Vertenza Enel, la protesta arriva a Rende: lavoratori in piazza il 29 maggio

Sit-in promosso da Filctem, Flaei e Uiltec davanti alla sede aziendale. Al centro della vertenza il nuovo orario imposto senza accordo con i sindacati
Vertenza Enel, la protesta arriva a Rende: lavoratori in piazza il 29 maggio
