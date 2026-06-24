L’accordo per la riqualificazione dell’aviosuperficie di Scalea e il suo inserimento nel progetto di Regional Air Mobility viene salutato da Andrea Gentile come un passaggio importante per il futuro del Tirreno cosentino e della Calabria. Il deputato di Forza Italia interviene dopo la firma dell’intesa tra Enac, Enac Servizi, Regione Calabria e Comune di Scalea, sottoscritta al Palazzo dell’Aviazione Civile.

Per Gentile, la trasformazione dello scalo in aeroporto territoriale non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso di sviluppo infrastrutturale destinato a incidere sulla mobilità, sul turismo e sulla competitività dell’intera area.

Aeroporto territoriale di Scalea, il commento di Gentile

«La firma dell’accordo tra Enac, Enac Servizi, Regione Calabria e Comune di Scalea per la riqualificazione dell’aviosuperficie e il suo inserimento nel progetto di Regional Air Mobility rappresenta una notizia importante per il Tirreno cosentino e per l’intera Calabria», dichiara Andrea Gentile.

Il parlamentare azzurro sottolinea il valore strategico dell’intesa: «È un passaggio che merita di essere letto non come un punto di arrivo, ma come l’avvio di un percorso concreto di sviluppo infrastrutturale e territoriale».

L’accordo apre infatti la fase operativa per accompagnare l’attuale aviosuperficie verso un modello di scalo territoriale inserito nella rete della mobilità aerea regionale.

Il ruolo del Comune e della Regione Calabria

Gentile esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal sindaco di Scalea Mario Russo e dall’Amministrazione comunale, che hanno sostenuto il percorso fino alla firma dell’accordo.

«Desidero esprimere apprezzamento al sindaco di Scalea, Mario Russo, che insieme all’amministrazione comunale ha creduto in questa prospettiva accompagnando con determinazione un iter che oggi registra un primo risultato significativo», afferma.

Nel suo intervento, il deputato richiama anche il ruolo della Regione Calabria e del presidente Roberto Occhiuto. «Allo stesso modo va riconosciuto il ruolo decisivo del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel continuare a sostenere una strategia orientata al rafforzamento delle infrastrutture regionali e alla crescita della competitività del territorio».

La sinergia istituzionale come metodo

Per Gentile, il valore dell’accordo sta anche nella capacità di mettere insieme livelli istituzionali diversi attorno a un obiettivo comune.

«Quando livelli istituzionali differenti dialogano e lavorano nella stessa direzione – Governo, Regione, enti locali e organismi tecnici – si creano le condizioni per trasformare idee e potenzialità in progetti concreti», sostiene.

La sfida della mobilità moderna, aggiunge il deputato, riguarda anche la possibilità di offrire nuove connessioni ai territori che storicamente hanno avuto meno opportunità.

Il contributo di Antonio De Caprio

Nel commentare l’intesa, Gentile richiama anche il lavoro svolto sul territorio dal gruppo dirigente regionale di Forza Italia e, in particolare, dal consigliere regionale Antonio De Caprio.

«Desidero sottolineare anche il contributo del consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, che sul territorio porta avanti un’attività costante di confronto e concertazione con le amministrazioni comunali e, nello specifico, con il Comune di Scalea e il sindaco Mario Russo», dichiara.

Per il deputato, la sinergia istituzionale diventa uno strumento decisivo quando è orientata ai risultati e non alla semplice visibilità. «La sinergia istituzionale, quando è orientata ai risultati e non alla visibilità, rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare processi complessi e creare condizioni favorevoli agli investimenti».

Scalea nella rete della mobilità aerea regionale

L’inserimento di Scalea nel progetto di Regional Air Mobility viene letto come una possibile leva di crescita per l’alto Tirreno calabrese. La prospettiva è quella di valorizzare gli scali minori, migliorare i collegamenti e rafforzare l’accessibilità di territori ad alto potenziale turistico ed economico.

Gentile guarda ora alla fase successiva, quella dell’attuazione. «Adesso occorre consolidare questo percorso con serietà, programmazione e capacità di attuazione», afferma.

Secondo il parlamentare, la possibilità di inserire Scalea nella rete della mobilità aerea regionale può diventare un’opportunità concreta «per il turismo, per l’economia locale e per l’accessibilità dell’intera area dell’alto Tirreno calabrese».

«I territori crescono quando costruiscono insieme il futuro»

L’accordo firmato a Roma viene dunque interpretato come il risultato di una visione condivisa tra istituzioni e territorio. Per Gentile, infrastrutture e connessioni rappresentano una condizione essenziale per consentire alle comunità locali di crescere e attrarre nuove opportunità.

«I territori crescono quando riescono a immaginare il futuro e a costruirlo insieme», conclude il deputato di Forza Italia.