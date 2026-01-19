Il presidente della Regione è in contatto costante con il responsabile della Protezione Civile calabrese Costarella e con i sindaci

Il ciclone Harry punta la calabria, in particolare sui versanti orientali, con venti di scirocco fino a burrasca forte e raffiche che potranno raggiungere i 100 chilometri orari. Lungo le coste ioniche sono previste mareggiate con onde fino a sette metri.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha confermato l’innalzamento immediato del livello di attenzione. «La Regione è già in assetto da allarme rosso», ha dichiarato. «Ho parlato poco fa con il direttore della Protezione civile, Costarella. Ci siamo già posti in assetto da allarme rosso, al di là di quelli che saranno gli esiti della riunione che si sta svolgendo con il Dipartimento nazionale della Protezione civile».

Secondo Occhiuto, la linea di massima prudenza è condivisa anche a livello centrale. «Credo che anche il Dipartimento della Protezione civile nazionale suggerirà alle regioni coinvolte da questa perturbazione di mettersi in assetto da allarme rosso. Noi lo stiamo già facendo».

Il presidente ha poi rimarcato il lavoro di coordinamento con gli enti locali. «Abbiamo avvertito molti sindaci già ieri e avantieri» e ha assicurato una presenza costante nelle prossime ore: «Insieme al direttore della Protezione civile seguirò oggi e domani con particolare interesse quello che sta accadendo».