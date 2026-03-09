Le scuole di Cosenza resteranno chiuse durante i giorni centrali della Fiera di San Giuseppe 2026. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco, con cui il Comune dispone la sospensione delle attività didattiche per facilitare la gestione del traffico e consentire l’allestimento dell’area fieristica.

In particolare, il provvedimento prevede la chiusura di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche, private e paritarie, dal 16 al 19 marzo, oltre al Convitto Nazionale. È prevista invece una chiusura anticipata per l’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci-Nitti, che resterà chiuso dal 14 al 19 marzo, per consentire la predisposizione degli spazi destinati alla fiera.

Restano esclusi dal provvedimento i nidi e le scuole dell’infanzia, pubbliche e private, che continueranno regolarmente le attività.

La decisione, spiega l’ordinanza, è legata al notevole incremento del traffico veicolare che ogni anno accompagna la storica manifestazione cittadina. L’afflusso di visitatori provenienti da tutta la provincia, unito alla presenza di cantieri aperti e alla chiusura di arterie strategiche come viale Mancini, rischia infatti di rendere particolarmente complessa la mobilità urbana.

A questo si aggiungono le esigenze logistiche legate all’organizzazione della fiera, tra cui l’allestimento delle aree espositive e l’installazione dei sistemi di sicurezza, come i blocchi di cemento new jersey utilizzati per le misure di safety e security.

Il Comune sottolinea inoltre che la Fiera di San Giuseppe rappresenta un evento di grande rilevanza economica e sociale per la città, capace di attrarre migliaia di visitatori e operatori commerciali. La chiusura delle scuole, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe quindi contribuire a rendere più agevole la circolazione e favorire una partecipazione più ampia durante l’intero arco della giornata.

L’ordinanza prevede comunque una deroga per eventuali attività già programmate, dando ai dirigenti scolastici la facoltà di valutare l’apertura degli istituti per lo svolgimento di concorsi, progetti o attività extracurricolari calendarizzate negli stessi giorni.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed è stato trasmesso alla Prefettura di Cosenza, all’Ufficio scolastico regionale e ai dirigenti delle scuole del territorio.