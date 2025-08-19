Il deputato di Forza Italia ringrazia il sottosegretario Ferrante e attacca le opposizioni: «Bugie sui definanziamenti, la regione è al centro della strategia nazionale»

«L’aggiudicazione della gara per la realizzazione della galleria Santomarco segna una tappa fondamentale non solo per la costruzione della linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria, ma anche per il rilancio di aree cruciali della Calabria, a partire dal polo universitario di Rende».

Così il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, che ha accolto con favore l’annuncio diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’affidamento del maxi appalto da 1,6 miliardi di euro per la nuova galleria, lunga oltre 15 chilometri.

Il ringraziamento al sottosegretario Ferrante

Gentile ha rivolto un ringraziamento diretto al sottosegretario Tullio Ferrante, che sta seguendo da vicino il dossier AV: «Ha dimostrato impegno costante e competenza in un progetto strategico per la nostra regione e per l’intero Mezzogiorno».

La nuova infrastruttura prevede un tracciato di oltre 22 chilometri, di cui 17 in sotterraneo, che collegherà Paola a Cosenza attraverso tecnologie avanzate e nuove stazioni, tra cui quella di Montalto Uffugo, a servizio dell’Università della Calabria.

«Bugie delle opposizioni»

Il deputato calabrese ha anche colto l’occasione per rispondere alle critiche: «Ancora una volta i fatti dimostrano la concretezza dell’azione di governo e smentiscono le bugie delle opposizioni, che parlavano di definanziamenti e blocchi dei cantieri. Questa è la prova che la Calabria non solo non è dimenticata, ma è al centro di una strategia infrastrutturale che guarda all’Europa e al futuro».

Competitività e sviluppo

Secondo Gentile, l’opera avrà ricadute decisive sulla competitività regionale: «Si ridurranno i tempi di percorrenza, si migliorerà la capacità di traffico e si darà impulso all’attrattività del nostro territorio. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione affinché la Calabria diventi realmente connessa e protagonista dello sviluppo nazionale».