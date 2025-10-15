Oltre 27 miliardi di euro destinati all’ammodernamento e al potenziamento della rete viaria calabrese. È questo il piano di investimenti delineato da Anas per i prossimi dieci anni, un progetto che punta a trasformare radicalmente la mobilità nella regione. La notizia è stata commentata con entusiasmo dalla senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, che ha definito il programma «una svolta senza precedenti per la Calabria». «Il futuro che la Lega, grazie al Ministro Salvini, sognava e sta costruendo – ha dichiarato Minasi –. Nessuno aveva fatto così tanto per la nostra regione».

Le grandi opere: SS106 Jonica, Trasversale delle Serre e A2 del Mediterraneo

Il piano Anas comprende interventi su arterie strategiche come la SS106 Jonica, la SS182 Trasversale delle Serre e l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Si tratta di opere attese da decenni, finalizzate a migliorare la sicurezza, la velocità dei collegamenti e la competitività economica della regione. «Cantieri già partiti e progetti in fase di avvio – spiega la senatrice – trasformeranno il volto della Calabria, garantendo spostamenti più rapidi e in sicurezza».

Focus sul Reggino: studio per il raddoppio della SS106

Particolare attenzione è riservata al territorio reggino, dove è in corso lo studio di fattibilità per il raddoppio della tratta da Catanzaro a Reggio Calabria, lunga 138 chilometri. L’investimento previsto è di circa 12 miliardi di euro. Sono inoltre in corso lavori sulla variante di Palizzi (108 milioni di euro), già completata per oltre la metà e con consegna prevista per il 2026, e sulla variante di Caulonia, oltre alle nuove bretelle di collegamento a Locri e Sant’Anna.

Minasi: «Con Salvini risultati concreti anche per l’aeroporto di Reggio»

La senatrice Minasi ha ricordato anche il lavoro svolto insieme al ministro dei Trasporti Matteo Salvini per il rilancio dell’aeroporto di Reggio Calabria, con la rimozione dei vincoli che ne limitavano l’operatività. «Abbiamo sbloccato le procedure di volo – afferma – togliendo gli alibi che stavano portando lo scalo alla chiusura. Oggi i numeri dei passeggeri parlano da soli». Il programma Anas si inserisce nel più ampio piano nazionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che in Calabria prevede interventi integrati su strade, ferrovie, porti e aeroporti, oltre al Ponte sullo Stretto di Messina. «È una rivoluzione infrastrutturale che coinvolge l’intera regione – ha aggiunto Minasi –. Dopo anni di promesse, i calabresi vedono finalmente risultati concreti».