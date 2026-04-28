«Il progetto della città unica di per sé è ancora valido e ci si può pensare». Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. «Ho incoraggiato l'Unione dei comuni ma mi sembra di vedere solo parole. E credo anche che il sindaco di Rende abbia le capacità per fare il padre nobile politicamente e non di chiudersi a riccio».

«Ciò che è indispensabile è pensare a riequilibrare il territorio e Cosenza non può essere marginale. Non può diventare una periferia o un ricordo perché è una delle città culturalmente più importanti del Mezzogiorno Per questo servirebbe una facoltà universitaria nel centro storico - aggiunge Antoniozzi - che per decenni è stata ostacolata dagli interessi personali e finanziari oltre che da una logica di chiusura».

Secondo il parlamenta di Fratelli d’Italia «il centrodestra deve raccogliere questa sfida ma per farlo deve fare politica, cosa che non mi pare esista nell'altro campo. C'è gente che quando occupa il potere perde il senso del “se” e torna a recitare ruoli di provincialismo: tutto questo non fa bene al nostro territorio».