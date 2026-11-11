Alla Cittadella regionale l’assessore Gallo ed i rappresentanti degli enti – S. Lorenzo Bellizzi capofila – hanno illustrato i particolari del progetto su cui la Calabria investe due terzi degli importi lasciando allo Stato la parte restante
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Diciotto comuni dell'Alto Ionio Cosentino ed un APQ che mette a terra 12 milioni d'euro del progetto La Terra dei Miti. Alla Cittadella regionale di Catanzaro sottoscritto l'accordo quadro con gli obiettivi dichiarati di contrastare il declino demografico e promuovere opportunità di crescita.
«Nel dettaglio 8 milioni sono messi dalla Regione Calabria – ha detto
l’assessore alla Aree interne Gianluca Gallo – e 4 da parte del Governo con la strategia nazionale alle aree interne per dare servizi alla persona soprattutto sociosanitari, servizi sul trasporto, servizi di rafforzamento dell'offerta scolastica ma anche investimenti».
Gli ha fatto eco Antonio Cersosimo, sindaco del comune di San Lorenzo Bellizzi, capofila dell’Apq: «Per la precisione 4 milioni di euro
riguardano sanità, trasporti e istruzioni, mentre gli 8 milioni di euro saranno investiti sullo sviluppo locale. Di sicuro non risolveremo tutti i problemi che attanagliano il nostro territorio però daremo delle possibilità in più per chi decide di rimanere».
Ci fa qualche esempio qualificante?
«Sicuramente la telemedicina – continua Cersosimo – l'assistenza domiciliare ed i taxi sociali. La nostra popolazione ha una media anagrafica molto alta per cui serve tutelare questa fascia di residenti.»
E invece per i giovani?
«Per loro favoriremo l’accesso a fondi per nuove imprese, allo scopo di favorirne la permanenza nel nostro territorio».
Infine una opportuna richiesta all’assessore: potrà essere esperienza replicabile anche su altri territori?
«Credo proprio di si – ha risposto Gallo – visti i risultati positivi probabilmente potremo estendere in futuro questo progetto sperimentale anche su altre aree sperando di coprire l'intero territorio regionale».
Il dettaglio
- Sviluppo locale sostenibile: € 7.210.000,00 (12 interventi)
- Mobilità e trasporti: € 1.550.000,00 (5 interventi)
- Salute e Inclusione Sociale: € 1.290.000,00 (3 interventi)
- Istruzione: € 1.150.000,00 (3 interventi)
- Servizi digitali: € 600.000,00 (3 interventi)
- ️ Assistenza tecnica: € 200.000,00 (1 intervento)
I comuni interessati
Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Frascineto, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Villapiana ed Albidona