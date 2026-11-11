La Guardia Costiera ha controllato 16 locali tra Crotone, Rocca di Neto e Cutro. Sanzioni per oltre 23mila euro: tra i prodotti sequestrati anche cinque chili di pesce scaduto

Dieci ristoranti sanzionati e 222 chilogrammi di prodotti ittici sequestrati perché privi della documentazione necessaria a dimostrarne la provenienza. È il bilancio dei controlli della Guardia Costiera in 16 attività di ristorazione nei comuni di Crotone, Rocca di Neto e Cutro. Tra il pesce sequestrato, fresco e congelato, sono stati trovati anche cinque chili di prodotto scaduto.

Le sanzioni ammontano complessivamente a oltre 23mila euro. Il pesce è stato destinato alla distruzione, con i costi a carico dei trasgressori.

Dieci locali senza documentazione sulla provenienza del pesce

Secondo quanto riferisce la Capitaneria di Porto di Crotone, i titolari dei dieci esercizi sanzionati non sono stati in grado di esibire i documenti obbligatori sulla provenienza dei prodotti ittici.

Per ciascuna attività è stata elevata una sanzione di duemila euro. I controlli hanno riguardato complessivamente 16 ristoranti; tra quelli nei quali sono state riscontrate irregolarità figurano anche due locali di cucina etnica.

Cinque chili di pesce scaduto e una sanzione aggiuntiva

In uno degli esercizi, oltre alle carenze sulla tracciabilità, i militari hanno individuato cinque chilogrammi di pesce scaduto. Al titolare è stata contestata un’ulteriore sanzione di 3.333 euro, che porta il totale delle multe a 23.333 euro.

Tutti i 222 chilogrammi di prodotti sequestrati sono stati destinati alla distruzione.

Proseguono i controlli sulla filiera ittica

La Guardia Costiera annuncia la prosecuzione delle verifiche lungo la filiera, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite, tutelare i consumatori e il lavoro dei pescatori professionisti.

La Capitaneria richiama in particolare l’importanza della documentazione che consente di accertare l’origine del pesce commercializzato e servito nella ristorazione.