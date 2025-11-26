Al Forum Democrazia di Bruxelles il deputato di Forza Italia chiede regole chiare contro il potere crescente delle piattaforme digitali
PHOTO
Al Forum Democrazia di Bruxelles, Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, ha riportato al centro del dibattito una questione che l’Unione europea considera strategica: proteggere la democrazia nell’era delle piattaforme digitali. Con un video pubblicato su Facebook, il parlamentare ha rilanciato il suo appello a un confronto serio sul potere delle Big Tech, ricordando come la salvaguardia della libertà di espressione e della libertà di informazione sia parte integrante dei valori fondanti dell’UE.
Secondo Gentile, non si può ignorare che le piattaforme abbiano modificato il rapporto tra cittadini, istituzioni e informazione, creando un terreno fertile per sfiducia e disintermediazione.
“Le Big Tech sono ormai attori politici: l’Ue deve reagire”
Nel suo intervento, Gentile ha parlato senza giri di parole dell’impatto delle Big Tech e di come questo influisca sulla qualità della democrazia. Ha riconosciuto i benefici portati dalle piattaforme digitali, ma ha evidenziato il rovescio della medaglia: la crescente perdita di autorevolezza delle fonti tradizionali e un’influenza sempre più diretta sulle dinamiche istituzionali.
«Per il loro enorme peso economico, le piattaforme sono ormai veri e propri attori politici», ha osservato. «Possono influenzare scelte e decisioni democratiche, ed è per questo che l’idea di sottrarsi alle regole UE sui mercati e sui servizi digitali va respinta senza esitazione».
Verso nuove regole europee per il digitale
Gentile ha invitato gli Stati membri ad avviare una riflessione condivisa, volta ad armonizzare norme e competenze. L’obiettivo è dotare l’Europa di strumenti comuni che garantiscano trasparenza, responsabilità e tutela del pluralismo informativo. Una sfida che, secondo il deputato, deve essere affrontata ora, mentre si definiscono i prossimi passaggi del pacchetto digitale europeo. Nel suo appello finale, Gentile ha insistito sull’importanza di un confronto ampio e trasparente, capace di includere istituzioni, enti regolatori e società civile.