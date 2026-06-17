Il neo sindaco di Castrolibero sottolinea il valore del progetto appena approvato: «Come amministrazione comunale continueremo a seguire con attenzione ogni fase del percorso affinché questa importante opera possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile»
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«L’approvazione definitiva del progetto del Bus Rapid Transit rappresenta una notizia di straordinaria importanza per Castrolibero e per l’intera area urbana. È un risultato che attendevamo da tempo e che oggi comincia finalmente a prendere forma concreta grazie al decreto della Regione Calabria che ha disposto il primo finanziamento di 8 milioni di euro nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027». È quanto dichiara il sindaco di Castrolibero Francesco Serra.
«Parliamo di un’infrastruttura strategica destinata a cambiare il modo di vivere e di muoversi tra Castrolibero, Cosenza, Rende e l’Università della Calabria. Un sistema di trasporto moderno, sostenibile ed efficiente che consentirà di rafforzare i collegamenti tra i nostri territori, ridurre il traffico veicolare, migliorare la qualità dell’aria e offrire ai cittadini un servizio all’altezza delle sfide del presente e del futuro.
Per Castrolibero questo traguardo assume un valore ancora più significativo. Significa essere parte integrante di un grande progetto di sviluppo dell’area urbana e contribuire alla costruzione di una rete di mobilità capace di mettere al centro le persone, i loro bisogni e la qualità della vita.
Questo importante risultato è il frutto di un lavoro condiviso e della collaborazione istituzionale avviata tra i Comuni di Castrolibero, Cosenza e Rende. La costituzione del Comitato d’Ambito Territoriale ha rappresentato un passaggio decisivo, dimostrando come, quando si lavora insieme con serietà e visione, sia possibile raggiungere obiettivi concreti per il bene delle comunità amministrate.
Oggi compiamo un passo fondamentale verso una mobilità più moderna e sostenibile. È l’inizio di una nuova fase che guarda al futuro dell’area urbana con ambizione e responsabilità in un’ottica di gestione associata dei servizi. Come amministrazione comunale continueremo a seguire con attenzione ogni fase del percorso affinché questa importante opera possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile, offrendo nuove opportunità di crescita, sviluppo e servizi ai cittadini di Castrolibero», conclude il sindaco Francesco Serra.