Castrolibero rafforza il proprio modello di welfare grazie al Servizio Civile Universale. Il Comune ha infatti ottenuto il finanziamento di tre progetti, che permetteranno l’impiego di otto giovani volontari nel settore sociale. A darne notizia è la consigliera alle Politiche Sociali e Sociosanitarie, Anna Giulia Mannarino, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto attraverso la collaborazione con Taxi Verde Servizio Civile Universale.

I progetti approvati – “Una comunità per ogni età”, “Una comunità per l’inclusività” ed “Educazione scolastica inclusiva” – sono rivolti in particolare alle fasce più fragili della popolazione: anziani, persone con disabilità e giovani in condizioni di disagio educativo. «Si tratta del frutto di una visione politica che mette al centro la persona e il rafforzamento della rete dei servizi sociali – afferma Mannarino –. Il Servizio Civile Universale rappresenta non solo un’opportunità per i giovani, ma anche uno strumento di crescita per l’intera comunità».

L’inserimento dei volontari consentirà di potenziare i servizi già attivi, consolidando il ruolo del Comune nella programmazione e nell’attuazione delle politiche sociali sul territorio. «Continuiamo a lavorare per una comunità inclusiva e partecipata, in cui i giovani possano essere protagonisti attivi», aggiunge la consigliera. Il termine per la presentazione delle domande al Servizio Civile Universale è fissato all’8 aprile 2026. Informazioni disponibili sul sito di Taxi Verde Servizio Civile Universale e sul portale istituzionale del Comune di Castrolibero.