Missione compiuta. La Bim Bum Basket Rende passa sul campo di Mola, si prende lo scontro diretto e soprattutto si lascia finalmente alle spalle l’ultimo posto in classifica. È una vittoria che pesa tantissimo, perché arriva lontano da casa, per la prima volta in questa stagione, e rimette pienamente in corsa i biancorossi nella battaglia per la permanenza.

Il successo maturato al PalaPinto ha un valore doppio. Da una parte consente a Rende di muovere la classifica in un momento decisivo del campionato, dall’altra restituisce fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con delusioni e occasioni sfumate. Ora il margine da colmare nei confronti di Bari, sconfitto nel turno, si riduce a soli due punti. E la corsa salvezza si riapre davvero.

Una gara vinta con pazienza e carattere

La partita non è stata subito semplice. Nel primo tempo il confronto è rimasto in equilibrio, con le due squadre a giocarsi ogni possesso dentro una sfida che metteva in palio molto più di una semplice vittoria. Poi, con il passare dei minuti, la Bim Bum Rende ha cambiato marcia.

I biancorossi hanno alzato il ritmo, trovato maggiore continuità e soprattutto costruito un vantaggio progressivamente sempre più ampio. Il solco si è allargato fino a toccare le 18 lunghezze, segno di una superiorità maturata non con una fiammata estemporanea, ma attraverso lucidità, applicazione e controllo del match.

È stata una prova di squadra, di testa e di tenuta, proprio nel momento in cui il campionato chiedeva una risposta forte.

Il primo successo esterno che può cambiare la stagione

Se c’era una vittoria da centrare, era questa. Non solo per il peso dello scontro diretto, ma anche perché rappresentava il primo successo esterno della stagione. Un tabù che la Bim Bum Rende è riuscita finalmente a spezzare, scegliendo il momento più importante per farlo.

Lasciare l’ultima posizione non significa avere già risolto tutto, ma vuol dire rimettere la stagione su un binario diverso. Adesso il gruppo può guardare alle prossime giornate con un’altra energia, sapendo di avere ancora pienamente in mano la possibilità di completare la rimonta.

Carbone: «Una vittoria di cuore e di orgoglio»

A fine partita, la soddisfazione di coach Carbone era evidente. Le sue parole fotografano bene il valore del risultato ottenuto e il tipo di prestazione messa in campo dai suoi.

«Una vittoria di cuore e di orgoglio. Sono davvero contento per la prestazione dei ragazzi e mi complimento con ciascuno di loro», ha dichiarato il tecnico. Un giudizio che mette al centro non solo il risultato, ma il modo in cui è arrivato.

Carbone ha insistito molto sul funzionamento del collettivo, sottolineando come questa volta la squadra abbia saputo esprimersi ad alti livelli per tutto l’arco dell’incontro. «Stavolta il collettivo ha funzionato benissimo e si è espresso ad alti livelli per tutto l’incontro. Siamo stati praticamente sempre avanti nei singoli parziali», ha spiegato.

La classifica si muove, ma la lotta è ancora aperta

La vittoria di Mola consente a Rende di fare un primo passo concreto, ma nessuno in casa biancorossa pensa che il lavoro sia finito. Lo stesso coach Carbone mantiene alta l’attenzione sul finale di stagione, ricordando che la classifica resta corta e che servirà continuare a credere nell’obiettivo.

«Abbiamo fatto un piccolo passo avanti in classifica, ma ora dobbiamo continuare a credere nella salvezza e cercare di conquistare più punti possibile», ha aggiunto il tecnico.

È questo il punto centrale: la Bim Bum Rende ha riaperto la propria corsa, ma adesso dovrà dare continuità a questo successo, evitando di disperdere l’entusiasmo e la fiducia riconquistati.

Cinque partite per completare la rimonta

Il calendario offre ancora spazio per provarci fino in fondo. Restano cinque partite da giocare e, dettaglio non secondario, tre di queste saranno in casa, a Rende. Un elemento che può diventare decisivo, soprattutto se la squadra saprà trasformare l’energia del successo di Mola in una nuova spinta davanti al proprio pubblico.

Tabellino

PoMola New Basket 62-Bim Bum Rende 77

Mola New Basket: Giovinazzo, Ramponi 14, Reimeyer, Pautasso ne, Beltramino 18, D'Agnano 7, Samardzic 7, Jovanovic 6, Kebe 8, Barnaba 2. All. Demonte.

Bim Bum Rende: Gagliardi ne, Usai 6, Diakhate 4, Cavalieri 13, Cerchiaro ne, Lucadamo 6, Boccasavia 15, Cagnacci 22, Schifeo 2, Yeyap 9. All. Carbone.

Arbitri: Marseglia e Carella.

Note: parziali 21-23; 36-47; 50-66