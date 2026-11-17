L’assessore di Castrolibero, Angelo Gangi, sostiene il progetto rilanciato da Sandro Principe: «I Comuni mantengano la propria identità, ma condividano servizi e strategie. Non possiamo più limitarci a discutere, bisogna agire». Mendicino potrebbe aderire all’Unione. Castrovillari, invece, potrebbe usufruire di alcuni servizi integrati, come quello dei rifiuti.

Domani, mercoledì 18 novembre, il sindaco di Montalto Uffugo e presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha promosso un incontro tra i sindaci di Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e Castrolibero. La riunione è stata convocata per esaminare la proposta di Statuto predisposta dal Comune di Rende e avviare un percorso condiviso per la realizzazione di un’Unione dei Comuni.

Un’iniziativa che trova il sostegno di Angelo Gangi, assessore al Comune di Castrolibero, che considera l’opera di impulso portata avanti da Sandro Principe lungimirante e di spessore politico, oltre che coerente con la battaglia comune condotta contro l’ipotesi della fusione.

«Si è detto, infatti, durante il dibattito referendario, che i Comuni dovessero mantenere le proprie specificità municipali, ma realizzare al contempo servizi di gestione associata, capaci di produrre economie e una conurbazione integrata. In definitiva, una migliore qualità della vita per i cittadini di una vasta area. L’unico strumento agile, in grado di rispondere a questa esigenza, è l’Unione dei Comuni», spiega Gangi.

La proposta riguarda inizialmente Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e Castrolibero, ma lo Statuto non esclude la partecipazione di altre amministrazioni. «Niente affatto, proprio lo Statuto, per come pervenuto in bozza, prevede la possibilità che si aggiungano altri Comuni contermini. Anzi, credo che anche Mendicino, da subito, possa essere interessato a un progetto simile».

Diverso il discorso per Castrovillari. Gangi lo cita non come possibile Comune aderente all’Unione, ma come amministrazione che potrebbe essere interessata a usufruire di alcuni servizi integrati, per esempio quello della gestione dei rifiuti. Una collaborazione che potrebbe quindi coinvolgere anche Comuni esterni all’Unione.

Ma perché proprio adesso si registra questa accelerazione? «In realtà - dice - è una discussione atavica. Si parla, si parla e non si agisce. Qui gli eventi, forse, anziché essere previsti come la politica vuole, ci hanno travolto».

Il riferimento è alle grandi trasformazioni che stanno interessando il territorio: i nuovi svincoli autostradali su Rende, Montalto e Cosenza, il BRT, per il quale è già stato pubblicato il bando di progettazione, l’alta velocità ferroviaria, il Policlinico universitario e i grandi investimenti sul centro storico di Cosenza, con la delocalizzazione di presidi dell’Unical. Per Gangi «costituiscono elementi più che sufficienti per imporre un’attività di coordinamento fra enti, chiamati a gestire unitariamente diversi servizi».

Per l’assessore di Castrolibero è una grande sfida, ma anche una questione di cultura politica. È la differenza tra chi vuole cimentarsi con l’agire, pur con tutti i limiti dell’essere umano, e chi si esercita continuamente nel mestiere della demolizione. In questo ragionamento c’è anche un riconoscimento esplicito a Sandro Principe. «Non sempre il distinguo ha a che vedere con la definizione di riformista o progressista e di conservatore. Sandro Principe in questo rappresenta un’anomalia. È un dichiarato riformista che, stranamente, si cimenta anche con l’agire».

La questione va ben oltre un nuovo assetto amministrativo. L’area urbana cosentina ha bisogno di una visione comune, di istituzioni capaci di coordinarsi e di affrontare insieme problemi e opportunità che non si fermano ai confini dei singoli Comuni. La discussione dura da anni. Adesso c’è una proposta, c’è una bozza di Statuto e c’è un incontro promosso dal presidente della Provincia. La vera sfida sarà trasformare tutto questo in fatti concreti.