Imprenditori e professionisti insieme alla società DB Rossoblù Città di Luzzi hanno interloquito per settimane col primo cittadino che ha sottoscritto l’atto accessorio per l’utilizzo dello stadio. Dal ritorno al “San Vito-Marulla” all'utilizzo del marchio storico, passando per il settore giovanile e gli obiettivi sportivi. Stasera la presentazione ufficiale al Cinema Italia dalle 17.30

Il progetto Cosenza Calcio 1914 ha nomi, protagonisti e obiettivi ben precisi. Tutto è stato presentato nelle scorse settimane al sindaco Franz Caruso che ha ascoltato gli intermediari degli investitori, valutato e infine firmato l'atto accessorio per l’utilizzo dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. La sua posizione è stata netta, nella tutela dello sport cittadino e della passione dei tifosi, con i quali ha avuto negli anni un rapporto diretto sfociato poi nel consiglio comunale aperto di inizio 2026. In quell’occasione l’assise bruzia recepì le istanze della piazza dando un indirizzo preciso all’Amministrazione.

Fatto sta che un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio ha deciso di unire le forze per dare vita a un nuovo percorso calcistico, partendo dalla realtà sportiva della DB Rossoblù Città di Luzzi, attualmente impegnata nel campionato di Eccellenza. L'obiettivo è quello di costruire una società solida, competitiva e capace di rappresentare un punto di riferimento per la città di Cosenza e per la sua tifoseria. Un'iniziativa che si fonda su un accordo tra il club del presidente Luca Gencarelli, gli investitori e Giuseppe Citrigno, titolare dei diritti sul marchio storico «Cosenza Calcio 1914». Un progetto che guarda al futuro, ma che intende ripartire dalle radici e dall'identità calcistica della città.

Ecco chi sono i protagonisti del nuovo progetto

I firmatari del progetto, a cui se ne sono aggiunti altri che verranno presentati stasera alle 17.30 in occasione dell’evento al Cinema Italia (condurrà la “nostra” Patrizia De Napoli con Antonio Lopez e Gianluca Di Marzio, ndr), sono Luca Di Donna, Sergio Mazzuca, Vincenzo Rota, Armando Filomia, Filippo Maria Guido, Salvatore Vetere, Alessandro Semprevivo, Andrea Cariola, Nino Antonio Musacchio, Aldo Nereo Salerno, Francesco D'Andrea e Francesco Maria Stefano. Dodici nomi che, insieme a Luca Gencarelli, hanno sottoscritto l'iniziativa per il rilancio del calcio cittadino.

A questi si aggiunge Giuseppe Citrigno, titolare dello storico marchio «Cosenza Calcio 1914», destinato a rappresentare un elemento centrale del percorso. A curare gli aspetti legali e i rapporti istituzionali dell'operazione è l'avvocato Giuseppe Carratelli. Tra i protagonisti figura anche Filippo Maria Guido, in rappresentanza della società LevelUp S.r.l. Un gruppo composto da figure provenienti dal mondo imprenditoriale e professionale, unite dalla volontà di costruire un'alternativa sportiva per il capoluogo bruzio.

Gli obiettivi: una società competitiva, il marchio storico e il settore giovanile

Il progetto illustrato a Palazzo dei Bruzi al sindaco Franz Caruso e messo agli atti nella delibera dirigenziale di concessione del Marulla, non si limita alla partecipazione all'attuale campionato di Eccellenza. Il programma prevede innanzitutto il rafforzamento della struttura sportiva, organizzativa e dirigenziale della DB Rossoblù, accompagnato da un sostegno finanziario per la stagione in corso e per quelle successive.

L'obiettivo sportivo è quello di competere per la promozione nelle categorie superiori, nel rispetto dei risultati sul campo e dei requisiti federali. Una crescita programmata, dunque, che punta a dare continuità alla nuova realtà senza limitarsi a un'iniziativa di breve durata. Un altro elemento fondamentale è rappresentato dal marchio “Cosenza Calcio 1914”, che i promotori intendono utilizzare attraverso un accordo con il titolare dei diritti. Una scelta dal forte significato identitario, pensata per valorizzare la storia calcistica della città e recuperare un legame con le sue tradizioni.

Ma il progetto guarda anche oltre la prima squadra. Tra gli obiettivi figurano infatti la costruzione di un settore giovanile, lo sviluppo di collaborazioni con le scuole calcio e le realtà sportive della provincia, oltre al coinvolgimento di imprese, associazioni, famiglie e comunità locali. L'intenzione è quella di realizzare un progetto sportivo e territoriale capace di crescere nel tempo, sostenuto da una struttura economica e organizzativa adeguata alle ambizioni dichiarate.

Il “San Vito-Marulla” torna al centro del progetto

Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla possibilità di disputare le partite casalinghe allo stadio San Vito-Gigi Marulla. Come raccontato ieri, il Comune di Cosenza ha autorizzato la DB Rossoblù Città di Luzzi a utilizzare l'impianto cittadino per cinque incontri del campionato di Eccellenza. Si comincerà domenica 29 novembre contro l'ADMO Pro Pellaro, per poi proseguire il 13 dicembre contro la Deliese, il 7 febbraio contro il ReggioRavagnese, il 7 marzo contro la Palmese e il 2 maggio contro la Virtus Rosarno.

Il ritorno al “Marulla” costituisce uno dei punti centrali dell'iniziativa. L'obiettivo è quello di riportare la squadra nel cuore della città, favorire la partecipazione della tifoseria e creare le condizioni per una maggiore aggregazione attorno alla nuova realtà sportiva. L'autorizzazione è arrivata nonostante l'opposizione dell'attuale Cosenza Calcio, concessionario dell'impianto, e rappresenta un passaggio importante nel percorso avviato dai promotori.

Stasera la presentazione ufficiale al Cinema Italia

Dopo il via libera all'utilizzo dello stadio, arriva il momento della presentazione alla città. Questa sera, martedì 17 novembre, alle ore 17:30, al Cinema Italia di Cosenza, verrà illustrato ufficialmente il nuovo progetto "Cosenza Calcio 1914”, accompagnato dallo slogan «Dalle nostre radici, verso il futuro». Sarà l'occasione per conoscere da vicino i protagonisti dell'iniziativa e approfondire programmi, prospettive e ambizioni del gruppo che intende rilanciare il calcio cittadino.

All'appuntamento parteciperanno anche Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport e figlio dell'indimenticato Gianni, e Michele Padovano, ex attaccante rossoblù rimasto particolarmente legato alla città e alla sua tifoseria. La serata segnerà dunque il primo confronto pubblico tra i promotori e la comunità cosentina. Un momento importante per un progetto che punta a costruire una nuova realtà calcistica, partendo dalla DB Rossoblù, dall'identità storica del Cosenza e dalla volontà di riportare entusiasmo attorno al calcio cittadino.