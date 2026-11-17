Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle ore 20, in un’abitazione situata in via Duomo, nella frazione di Sartano, a Torano Castello. Sul posto è intervenuta la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Cosenza, con a capo Francesco Miceli, impegnata nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato causato da un problema alla canna fumaria e ha interessato un palazzo di tre piani, appartenente a un'unica famiglia.

Le fiamme hanno coinvolto esclusivamente il primo piano dell'abitazione. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando che si propagasse agli altri ambienti e preservando circa il 90% dell'intera casa. Fortunatamente, non si registrano feriti. Restano da valutare le conseguenze dell'incendio sulla parte dell'immobile direttamente interessata dal rogo.