Rogo nella serata di ieri in via Duomo, coinvolto un edificio di tre piani. Le fiamme sono partite da un problema alla canna fumaria. Nessun ferito
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Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle ore 20, in un’abitazione situata in via Duomo, nella frazione di Sartano, a Torano Castello. Sul posto è intervenuta la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Cosenza, con a capo Francesco Miceli, impegnata nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato causato da un problema alla canna fumaria e ha interessato un palazzo di tre piani, appartenente a un'unica famiglia.
Le fiamme hanno coinvolto esclusivamente il primo piano dell'abitazione. Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando che si propagasse agli altri ambienti e preservando circa il 90% dell'intera casa. Fortunatamente, non si registrano feriti. Restano da valutare le conseguenze dell'incendio sulla parte dell'immobile direttamente interessata dal rogo.