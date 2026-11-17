Per oggi tempo stabile su tutta la regione con valori decisamente miti per il periodo e picchi superiori ai 20°C sulle coste. Attese forti raffiche
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Le perturbazioni atlantiche, come segnalato dal Meteo Cosenza, continuano a raggiungere l’Italia e ad apportare maltempo localmente intenso sulle regioni tirreniche del centro nord con precipitazioni a tratti temporalesche. Tali perturbazioni scivolano anche verso la Calabria raggiungendo soprattutto le aree tirreniche calabresi accompagnate da forti raffiche di vento.
Durante la giornata di oggi intanto ci aspettiamo condizioni meteorologiche stabili su gran parte della regione ma con cieli che tuttavia si manterranno parzialmente nuvolosi specie lungo le aree tirreniche.
L’arrivo delle perturbazioni però continuano a richiamare aria più mite dai quadranti meridionali facendo mantenere il termometro al di sopra delle medie stagionali su tutta la Calabria e con valori che localmente superano i 20°C specie sulle coste.
I venti continueranno invece a soffiare con intensità moderata o forte su gran parte della Calabria sulle aree tirreniche ma soprattutto su quelle joniche e crinali montani a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare. Restate sintonizzati per nuove informazioni sul Meteo Cosenza.