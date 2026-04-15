Il candidato a sindaco: «Non sarà stato facile per la mia competitor chiudere la lista al netto delle tensioni interne del suo gruppo e l’impegno del consigliere regionale»

«Facciamo un caloroso in bocca al lupo a Nicoletta Perrotti che è riuscita a chiudere la lista per partecipare alle prossime amministrative del nostro Comune. Sappiamo il perché non sia stato facile, viste le tensioni interne al suo gruppo, e vista la candidatura a consigliere comunale del suo leader, Orlandino Greco, sceso ancora una volta direttamente in campo per riproporre la propria egemonia». Parole di Pasquale Villella, candidato a sindaco di Castrolibero per le prossime elezioni del 24-25 maggio.

Per Villella si è candidato «proprio quel Greco che aveva giurato non si sarebbe mai dimesso da sindaco di Castrolibero, perché ha profondo rispetto per le istituzioni e il voto dei cittadini. Proprio quel Greco che dopo 48 ore si è candidato al Consiglio Regionale della Calabria, facendo ritornare Castrolibero al voto anticipato e con una situazione finanziaria sull’orlo del dissesto, con alto senso delle istituzioni e del voto dei cittadini».

«In bocca al lupo ad entrambi ma soprattutto ai castroliberesi, ricordando le parole di Giovanni Falcone: tutti i fenomeni sociali hanno un inizio e prima o poi una fine» ha chiosato l’aspirante primo cittadino che sfiderà Nicoletta Perrotti e Francesco Serra.