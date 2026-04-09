Francesco Serra ha rotto gli indugi ed è il terzo candidato a sindaco di Castrolibero. Il primo cittadino, facente funzioni dopo la procedura di decadenza di Orlandino Greco eletto nel frattempo a Palazzo Campanella, ha deciso di scendere in campo rispondendo alle sollecitazioni provenutegli da decine di residenti.

A poco più di due settimane dalla presentazione delle liste, “mister preferenze 2023” dà una scossa alla campagna elettorale che finora è stata abbastanza silente e circoscritta soltanto all’investitura di Nicoletta Perrotti da parte del gruppo consiliare di maggioranza e al desiderio di Pasquale Villella di accomodarsi sulla poltrona più ambita dell’Ente.

All’ultima tornata elettorale furono 1443 le preferenze personali che gli valsero da subito la poltrona di vicesindaco. L’invidiabile performance elettorale gli garantì inoltre le deleghe a Protezione Civile, Vigili Urbani, Mobilità e Trasporti, Manutenzione e Viabilità e Valorizzazione della montagna. Della stessa squadra di governo di Orlandino Greco faceva parte proprio Nicoletta Perrotti che gestisce Personale e Formazione, Affari Generali e transizione al digitale, Cultura, Biblioteca, Teatro e Spettacolo, Lavori Pubblici e PNRR.

La nuova contingenza vedrà pertanto Castrolibero avere due candidati a sindaco nella giunta uscente per i prossimi due mesi e mezzo, circostanza curiosa ma che infiammerà di sicuro il battage mediatico e che renderà frizzanti le discussioni politiche negli abituali ritrovi. Decisiva per Francesco Serra è stata una riunione tenuta oggi pomeriggio in cui ha incassato il pesante sostegno del consigliere regionale Francesco De Cicco, che già ieri sera aveva lasciato trapelare qualcosa sui social network, e di altri leader di partito.

Francesco Serra candidato a sindaco di Castrolibero

Il nuovo candidato a sindaco di Castrolibero, Francesco Serra, ha affidato al nostro network una dichiarazione di conferma. «Amiche ed amici di Castrolibero, sento il dovere di ringraziare ognuno di voi per gli attestati di stima e di fiducia rivolti alla mia persona in queste settimane e non solo. Le continue e pressanti sollecitazioni ricevute non potevano lasciarmi indifferente».

Poi ancora: «Il rispetto verso la nostra comunità; il senso di responsabilità che deve contraddistinguere chi ricopre una pubblica funzione; le ultime vicende amministrative e politiche che hanno interessato il nostro comune, hanno fatto sì che io rompessi ogni indugio. Con la modestia che contraddistingue la mia persona, voglio comunicarvi la mia più convinta determinazione ad essere il Vostro Sincado. Per questo mi candido al Vostro servizio alla guida dell’Amministrazione Comunale di Castrolibero».

La coalizione che ha firmato il documento

«La situazione politico-amministrativa venutasi a determinare a seguito dell’iniziativa assunta dai consiglieri di minoranza, prima in commissione bilancio e poi in consiglio comunale, sulla questione relativa al bilancio di previsione 2026, ha portato alla luce aspetti preoccupanti sulla gestione finanziaria dell’ente. Gli atti emersi di notevole rilevanza amministrativa contabile, disconosciuti dalla maggior parte dei consiglieri della stessa maggioranza, ha irrimediabilmente minato il rapporto fiduciario che all’interno della squadra di governo doveva essere un valore irrinunciabile. Alla luce di siffatta grave situazione ed in previsione delle prossime elezioni di maggio, i sottoscritti attuali consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni, condividendo tali valutazioni, ritengono sia arrivato il momento, non più procrastinabile, per aprire una nuova stagione politica a Castrolibero. A tal proposito si è convenuto di individuare in Francesco Serra, attuale Sindaco, la persona in grado di guidare una ampia coalizione che possa dare una significanza di democrazia e di coinvolgimento della comunità sulle scelte alle quali saremo chiamati nella gestione dell’Ente Pubblico».

A firmare il documento L’Associazione Castrolibero…nel cuore, I Democratici progressisti meridionalisti, i Consiglieri Comunali Angelo Gangi, Giuseppe De Bartolo, Raffaella Ricchio, Ilio Perri ed Emilia Aiello.

