Con l’Ordinanza 197 del 14 luglio, il Comandante della Polizia Locale di Rende, dottor Alfredo Ferraro, ha stabilito alcuni, importanti limiti al traffico nella zona di via Lenin, per agevolare alcuni lavori importanti per l’ammodernamento della zona che inizieranno oggi 15 luglio.

La rotatoria tra via Lenin, via Papa Giovanni XXIII e via Allende sarà rimossa e, al suo posto, verrà installato un semaforo. Per agevolare l’esecuzione delle opere e, allo stesso tempo, garantire sicurezza agli automobilisti, sarà ridotta la carreggiata in prossimità del cantiere e verrà istituito il limite di velocità massima di 20 km orari con divieto di sorpasso per tutta la durata dei lavori.