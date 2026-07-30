«I consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare PD Giuseppe Mazzuca, Francesco Alimena, Assunta Mascaro e Massimiliano D’Antonio, all’esito di una riunione, il cui scopo era quello di fare il punto sul lavoro della giunta e del Consiglio negli ultimi sei mesi, in riferimento in particolare al ruolo svolto dalla vice sindaca, hanno evidenziato un'assoluta incapacità di coordinamento tra la rappresentanza PD in Giunta e il gruppo consiliare, la inesistenza di un ruolo capace di incidere nella politica locale, nessun risultato in relazione deleghe conferite. Inoltre, si è contestualmente preso atto che Maria Locanto ha disatteso il mandato unanime ed unitario che le era stato assegnato dal Pd cittadino al momento della indicazione al Sindaco per la nomina di vice sindaco. Nessuna azione amministrativa, tra quelle individuate come prioritarie è stata posta in essere, nessun risultato concreto è stato conseguito. All'inerzia gestionale si è accompagnata un'assenza politica che è risultata dannosa per il Partito Democratico in città che ha perso il ruolo di guida della coalizione. È stata espressa preoccupazione per il profilo eccessivamente prudente e moderato che si è impresso all'azione della rappresentanza in Giunta del partito e si è ribadita la necessità di una svolta progressista dell'azione politica e amministrativa del PD che i sottoscritti consiglieri rivendicano con forza. In un momento così delicato per la nostra città, la più grande attenzione deve essere posta sul versante sociale e occupazionale, emergenze che richiedono il nostro massimo sforzo. Alla luce di ciò, riconoscendo la responsabilità e la necessità di garantire al Sindaco e all'amministrazione comunale la dovuta rappresentanza all’altezza dell’impegnativo ultimo anno di attività amministrativa, si chiede al primo cittadino di valutare una sostituzione nel ruolo delicato di vicesindaco, in accordo con gli scriventi, che non si sentono allo stato rappresentati, e d'intesa con il PD cittadino e regionale».