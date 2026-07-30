L'annuncio ufficiale completa il cartellone della manifestazione dedicata al mondo dei cartoni animati e della cultura pop. Sul palco la voce che ha accompagnato intere generazioni di italiani

Sarà Cristina D'Avena la protagonista del Cartoon Festival di Villapiana Lido. La cantante bolognese, autentica icona della televisione per ragazzi e interprete delle più celebri sigle dei cartoni animati, si esibirà mercoledì 6 agosto, regalando al pubblico uno spettacolo che promette di far cantare insieme bambini, genitori e nostalgici degli anni Ottanta e Novanta.

L'annuncio ufficiale conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sulla costa ionica cosentina. Con oltre quarant'anni di carriera, Cristina D'Avena è la voce di centinaia di sigle che hanno segnato la storia della televisione italiana, da Kiss Me Licia a Occhi di Gatto, passando per Mila e Shiro, È quasi magia Johnny, I Puffi, Sailor Moon, Pokémon e Dragon Ball, diventando un simbolo della cultura pop italiana.

Il concerto rappresenta uno degli eventi di punta del Cartoon Festival, manifestazione che punta a celebrare l'universo dell'animazione attraverso spettacoli, intrattenimento e appuntamenti dedicati alle famiglie.

I live di Cristina D'Avena continuano a registrare il tutto esaurito in tutta Italia, coinvolgendo un pubblico trasversale che va ben oltre le nuove generazioni. «Le mie sigle sbloccano una parte bella del cuore. Si torna un po' bambini», ha raccontato recentemente la cantante, spiegando il legame che continua a unirla ai suoi fan.

L'appuntamento del 6 agosto si candida così a essere uno dei momenti più partecipati dell'estate villapianese, con un viaggio musicale tra le colonne sonore che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di italiani e che, ancora oggi, continuano a unire generazioni diverse sotto il segno della nostalgia e del divertimento.