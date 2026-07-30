Il sindaco Franz Caruso riceve a Palazzo dei Bruzi il presidente Fernando De Marco e i revisori Antonio Pilello e Marcello Scarpelli. Al centro dell'incontro trasparenza, conti pubblici e collaborazione istituzionale

Si è insediato ufficialmente il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cosenza. L'organismo è composto da Antonio Pilello e Marcello Scarpelli, designati dalla Prefettura di Cosenza tramite sorteggio, e dal presidente Fernando De Marco, eletto dal Consiglio comunale nella seduta del 28 luglio.

I tre professionisti sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo dei Bruzi dal sindaco Franz Caruso, insieme al dirigente del Settore Bilancio Marco De Rito e alla segretaria generale Virginia Milano.

L'incontro ha rappresentato il primo momento di confronto tra l'Amministrazione comunale e il nuovo organo di revisione. Al centro del colloquio le principali questioni tecnico-amministrative dell'ente e il percorso di riordino finanziario e organizzativo intrapreso dal Comune negli ultimi anni.

Nel dare il benvenuto ai componenti del Collegio, il sindaco Caruso ha richiamato i principi che, a suo dire, ispirano l'azione amministrativa.

«Trasparenza, legalità e solidarietà costituiscono le tre architravi su cui si fonda la nostra attività amministrativa e, di conseguenza, anche il rapporto di piena collaborazione con l'organismo che siete chiamati a rappresentare», ha affermato il primo cittadino. Caruso ha inoltre evidenziato i risultati raggiunti nella gestione dell'ente, sottolineando come il Comune approvi oggi i bilanci nei termini previsti dalla legge e nel rispetto della correttezza tecnica e contabile.

Nel corso dell'incontro, il dirigente del Settore Bilancio Marco De Rito e la segretaria generale Virginia Milano hanno assicurato al nuovo Collegio la piena disponibilità degli uffici comunali, ribadendo la volontà di instaurare un rapporto fondato su collaborazione, trasparenza e reciproco supporto.

Analoga disponibilità è stata espressa dal presidente Fernando De Marco e dai revisori Antonio Pilello e Marcello Scarpelli, che hanno manifestato l'intenzione di svolgere il proprio mandato nel rispetto delle funzioni attribuite dalla legge all'organo di revisione e in un clima di collaborazione istituzionale con l'Amministrazione comunale.