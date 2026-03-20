Seduta straordinaria in seconda convocazione alle 17 in piazza SS. Anargiri: in agenda anche tutela animali, mozioni su UNESCO e “Strade Sicure”, e accordo con la curatela Sibaritide

Il Consiglio comunale di Corigliano-Rossano torna a riunirsi in seduta straordinaria. La convocazione, firmata dalla presidente Rosellina Madeo, fissa la seconda convocazione per venerdì 20 marzo, alle ore 17, nella Sala delle Adunanze Consiliari di piazza SS. Anargiri.

All’ordine del giorno, oltre agli adempimenti preliminari, ci sono passaggi destinati a incidere su tributi, regolamenti e atti di indirizzo: dalla modifica della disciplina dell’imposta di soggiorno all’aggiornamento del canone unico patrimoniale, fino all’approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse. In discussione anche un accordo transattivo con la Curatela Fallimentare Sibaritide S.p.A., oltre al nuovo regolamento comunale per la tutela degli animali e due mozioni su UNESCO e sicurezza.

I punti in agenda: tributi, regolamenti e accordi

La seduta si aprirà con l’approvazione dei verbali della seduta precedente e con le comunicazioni del Sindaco. Subito dopo, l’Aula è chiamata a esaminare la modifica del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 aprile 2021.

In programma anche la modifica del Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale (concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; occupazione di aree e spazi del demanio o patrimonio indisponibile; aree mercatali anche in strutture attrezzate), già approvato con deliberazione n. 18 del 30 aprile 2021.

Un altro passaggio atteso riguarda il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi, con la relativa proposta di approvazione.

Il dossier Sibaritide e il regolamento per la tutela degli animali

Tra i temi inseriti in discussione anche l’accordo transattivo con la Curatela Fallimentare Sibaritide S.p.A., derivante da Lodo Arbitrale e dalla Sentenza n. 811/2025 del Tribunale di Castrovillari.

All’ordine del giorno figura inoltre l’approvazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, uno dei provvedimenti che punta a definire quadro di regole, tutele e responsabilità sul territorio.

Le mozioni: Castello Ducale verso l’UNESCO e “Strade Sicure” a Schiavonea

La seduta prevede anche la discussione di una mozione della consigliera Daniela Romano (prot. n. 142693 dell’11 dicembre 2025) che chiede la candidatura del Castello Ducale di Corigliano a bene Patrimonio Mondiale UNESCO, con attivazione delle procedure preliminari.

In calendario anche la mozione dei consiglieri comunali del gruppo Fratelli d’Italia per l’inserimento del Comune nell’operazione “Strade Sicure” e l’istituzione di un posto fisso e permanente della Polizia di Stato presso Schiavonea Lido, Palazzo delle Fiere e Quadrato Compagna.

Diretta streaming e possibilità di partecipazione da remoto

La presidente Madeo comunica infine che, in base al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale (deliberazione n. 85 del 31 ottobre 2022), i consiglieri con necessità documentata potranno partecipare da remoto. La seduta sarà inoltre trasmessa in diretta streaming audio-video.