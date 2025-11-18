La Giunta comunale ha dato l’indirizzo per presentare la richiesta di accesso alla misura europea dedicata alla pesca, con l’obiettivo di avviare interventi mirati al miglioramento del mercato ittico di Corigliano-Rossano. Il provvedimento consente di predisporre un progetto che mira a riorganizzare gli spazi, introdurre impianti più efficienti e garantire condizioni adeguate alle attività della marineria locale.

Il documento amministrativo richiama il percorso avviato dall’ente per consolidare la gestione della struttura attraverso la società partecipata, ora interamente controllata dal Comune. Tale assetto permette di partecipare alla misura europea che finanzia interventi utili a migliorare sbarco, conservazione e trattamento del pescato, oltre a soluzioni che favoriscono ordine, igiene e continuità operativa.

Il programma sostiene anche impianti per la catena del freddo, strumenti per la tracciabilità del prodotto e opere volte a rendere più funzionali gli spazi utilizzati dagli operatori. La Giunta ha incaricato gli uffici di completare la domanda e ha indicato che, in caso di ammissione, l’ente inserir à le somme necessarie nel piano delle opere.