«Basta scaricare sui cittadini calabresi l'inefficienza delle agende sanitarie e la burocrazia: se il Cup non garantisce la visita o l'esame nei tempi previsti dalla priorità indicata sull'impegnativa, il sistema deve attivare in automatico la prestazione alternativa in intra moenia o nel privato accreditato, senza alcun anticipo di spesa da parte dell'utente, con il pagamento diretto da parte dell'Asp e il solo ticket a carico del paziente, se dovuto».



È questo il cuore della proposta di legge regionale depositata dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, recante "Disposizioni per la garanzia dei tempi massimi di attesa delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie nella Regione Calabria mediante l'automatismo delle prestazioni alternative e la compensazione diretta della spesa".

«La normativa nazionale – spiega Barbuto – riconosce già da tempo il diritto a ricorrere alle prestazioni alternative quando i tempi massimi vengono superati, ma nella realtà calabrese l'esercizio di questo diritto resta troppo spesso sulla carta. Oggi il cittadino si trova di fronte a tre ostacoli pesantissimi: la mancanza di automatismi al momento della prenotazione, con l'onere burocratico lasciato interamente sulle spalle dell'utente; l'obbligo frequente di anticipare somme di tasca propria per poi attendere i rimborsi, che finisce per penalizzare chi ha minori disponibilità economiche; e la mancata integrazione in tempo reale delle agende nel sistema unico».

La proposta di legge interviene proprio su questi snodi.

Agende uniche e integrazione digitale: entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, Azienda Zero dovrà adeguare i sistemi informatici del Cup regionale per integrare in un'unica piattaforma le agende delle strutture pubbliche (Asp e Aziende ospedaliere), del privato accreditato e contrattualizzato e dell'attività libero-professionale intra moenia, rendendo l'aggiornamento costante requisito per l'accreditamento, i contratti e l'autorizzazione all'attività intra moenia.

Automatismo e "Bollino di Garanzia Temporale": se il Cup rileva l'impossibilità di rispettare i tempi massimi in base alla classe di priorità (U, B, D, P), il sistema attiva in automatico la prestazione alternativa in intra moenia o presso il privato accreditato convenzionato, generando un codice univoco denominato "Bollino di Garanzia Temporale" che blocca l'applicazione di tariffe libero-professionali o private a carico dell'assistito.

Niente anticipo di spesa e direct billing: l'utente paga solo l'eventuale ticket dovuto (fatte salve le esenzioni) ed è vietata qualsiasi anticipazione di spesa. L'Asp di residenza liquida direttamente il professionista o la struttura tramite compensazione diretta.

Monitoraggio, responsabilità gestionale e copertura finanziaria: viene istituito presso il Dipartimento Tutela della Salute il Registro Elettronico delle Prestazioni Alternative, con decurtazione equivalente dai fondi destinati ai premi di risultato di direttori generali, direttori sanitari e responsabili di unità operativa qualora il ricorso alle alternative derivi da accertate responsabilità omissive o gestionali o da ingiustificate carenze organizzative/blocco delle agende. Sul piano finanziario, il testo non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, attingendo alle risorse ordinarie dei Lea e dei piani di recupero e prevedendo l'utilizzo prioritario e la riprogrammazione delle risorse statali vincolate rimaste inutilizzate tra il 2022 e il 2025 – come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella Delibera n. 54/2026/G, che ha rilevato oltre 16,4 milioni di euro non utilizzati – oltre a una relazione semestrale obbligatoria della Giunta al Consiglio regionale.



«La Corte dei Conti – osserva Barbuto – certifica che in Calabria sono rimasti fermi quasi 16,5 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa, le risorse quindi ci sono, manca la capacità di trasformarle in visite ed esami per i cittadini. E di certo non bastano soluzioni tampone come i voucher nazionali da 300 euro per gli over 75, che spingono verso il privato invece di far funzionare il servizio pubblico. Il presidente Occhiuto, da delegato alla sanità, dica chiaramente se vuole sostenere questa legge per sbloccare quei fondi, responsabilizzare la governance ed evitare che siano sempre i calabresi a pagare di tasca propria»



«In Calabria – conclude Barbuto – non possiamo accettare che i cittadini debbano scegliere tra rinunciare a curarsi o pagare di tasca propria quando ci sono risorse vincolate che non sono state spese e un sistema che va reso più efficiente e trasparente. Con questa proposta puntiamo a trasformare un diritto previsto dalla legge in una tutela concreta, automatica e accessibile a tutti».