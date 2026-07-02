«Quattrocento sessantacinquemila euro di risorse pubbliche sono stati spesi per il rifacimento del parcheggio di Porta Piana. Eppure, ancora oggi, il parcheggio è chiuso e non può essere utilizzato da cittadini, studenti, docenti, personale del Conservatorio e residenti del quartiere».

Lo afferma Giacomo Mancini, della Direzione del PD Calabria e già deputato socialista, al termine di un sopralluogo nell’area del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio.

«Negli orari di maggiore attività del Conservatorio questa parte della città si riempie di automobili, con inevitabili disagi per chi vive nel quartiere e per chi ogni giorno la attraversa. Un parcheggio pensato proprio per rispondere a queste esigenze continua invece a rimanere inutilizzato».

«Ma c’è un altro paradosso – prosegue Mancini –. Sopra il parcheggio è stato realizzato anche un campetto sportivo destinato ai ragazzi del quartiere. Anche quello è chiuso. Due opere pubbliche che potrebbero migliorare la qualità della vita del quartiere restano, invece, inutilizzate».

Secondo l’esponente della Direzione del PD Calabria «questo è il simbolo di un modo sbagliato di amministrare».

«Troppo spesso a Cosenza si spendono risorse pubbliche per realizzare opere che poi restano chiuse o inutilizzate. Il punto non è costruire le opere. Il punto è farle funzionare. Ho l’ambizione di realizzare e condizioni per una città dove le opere si aprono, funzionano e migliorano la vita delle persone. È questa la città che voglio contribuire a costruire».