Sono trascorsi sei anni da quando, appena diplomato, Mattia Madeo salì su un treno con le valigie piene di sogni e aspettative. Questo giovane studente aveva deciso di lasciare la Calabria per frequentare la facoltà di Medicina, presso l’Università di Parma. Conseguita la laurea, Mattia ha deciso però di tornare sui propri passi: «Il 21 luglio parteciperò al concorso di scuola e specializzazione, e concorrerò esclusivamente per la sede interateneo Università Magna Grecia di Catanzaro».

In un reel pubblicato su Instagram, Mattia Madeo motiva così la propria scelta di continuare in Calabria gli studi di Medicina: «Ho deciso di tornare nella mia terra, perché ne sentivo la necessità. Dopo aver vissuto sulla mia persona esperienze poco piacevoli, credevo di aver chiuso i rapporti con la Calabria. La scorsa estate, in piena emergenza botulino, ho avuto l’occasione di interfacciarmi con il direttore di Emergenza Urgenza dell’ospedale Annunziata di Cosenza Andrea Bruni e, dopo avergli mandato una mail, ho iniziato a collaborare con lui. Da neolauretao, infatti, mi hanno concesso la possibilità di poter frequentare questo presidio ospedaliero».

Un’esperienza decisiva, che ha giocato un ruolo fondamentale nella decisione di Mattia Madeo di frequentare la Scuola di specializzazione in Calabria: «Nella sanità calabrese ho trovato dei grossi miglioramenti. È personale attento alla persona, attento alla cura, attento alla ricerca e soprattutto ho trovato una rianimazione aperta. Un invito che faccio ai miei colleghi calabresi al nord, nel centro Italia, è di entrare in Calabria per valorizzare questo territorio sottovalutato. C'è tanto lavoro da fare ancora, però siamo nella direzione giusta». A Mattia Madeo è giunto il ringraziamento del presidente della Regione Roberto Occhiuto: «Grazie di aver scelto di tornare in Calabria».