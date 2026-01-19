Il coordinatore e consigliere regionale Riccardo Rosa: «La nostra è una politica seria e vicina alle esigenze dei cittadini»

«Noi Moderati vive oggi una stagione di straordinario fervore e crescita, segnata da un radicamento territoriale senza precedenti che ci rende profondamente orgogliosi del lavoro fin qui svolto. Noi Moderati è presente laddove le comunità chiedono risposte, portando avanti una politica del fare che nasce dall’ascolto e si traduce in programmi concreti. Per dare seguito a questa entusiasmante fase di espansione e per prepararci con autorevolezza alle prossime sfide elettorali, abbiamo ufficializzato una serie di nomine strategiche che premiano la competenza e l'attaccamento al territorio». È quanto dichiara Riccardo Rosa coordinatore Noi Moderati per la provincia di Cosenza.

«Franco Berardi assume la guida del Dipartimento Enti Locali della Provincia di Cosenza. A lui è affidato il compito cruciale di coordinare la programmazione e la costruzione delle liste per le amministrative, in una fase in cui il partito è diventato il baricentro anche per il civismo e l'associazionismo locale. Adelina Sirimarco è la nuova Coordinatrice della Valle dell'Esaro. Forte dello straordinario impegno già dimostrato come candidata alle scorse regionali, Adelina sarà la nostra guida per le sfide di Sant'Agata d'Esaro e Roggiano Gravina, territori dove la nostra presenza è sempre più determinante. Michele Ferraro è nominato Commissario di Altomonte.

In un momento delicato per la città, attualmente commissariata, la nostra presenza vuole essere un segnale di vicinanza e sostegno a un borgo di eccellenza, garantendo ai cittadini un punto di riferimento politico solido per il futuro governo della città. Roberto Francesco Fittipaldi riceve l’incarico di Commissario di Buonvicino. Qui, Noi Moderati, grazie al costante lavoro del Coordinatore del Tirreno Cosentino Eugenio Orrico, si prepara a recitare un ruolo da assoluto protagonista per determinare i prossimi equilibri amministrativi.

Questo grande radicamento, che oggi tocca la Valle dell'Esaro, il Tirreno e i borghi dell'entroterra, è la prova che il progetto di Noi Moderati è la risposta giusta per chi crede in una politica seria, moderata e vicina alle reali necessità delle comunità cosentine», conclude il coordinatore di Noi Moderati per la provincia di Cosenza Riccardo Rosa.