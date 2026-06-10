Il Sindaco Franz Caruso ha effettuato un sopralluogo presso l’immobile di via Paolo Borsellino destinato ad ospitare il Centro Servizi previsto dalla linea di finanziamento PNRR 1.3.2 “Stazioni di Posta”, finalizzato al contrasto della povertà estrema e della grave marginalità sociale. L’intervento viene realizzato in collaborazione con l’Ente del Terzo Settore affidatario “Strade di Casa” – Società Cooperativa Sociale – e in partnership con gli Ambiti territoriali di Rogliano, Acri, Praia a Mare, Scalea e Montalto. Nel corso della visita, il Sindaco ha verificato l’adeguatezza degli spazi e lo stato degli interventi in vista della prossima inaugurazione della struttura, che rappresenterà un importante presidio sociale al servizio delle persone più fragili.

Il progetto è rivolto a persone singole e nuclei familiari che vivono in condizioni di grave marginalità ed esclusione sociale, a chi è senza dimora o versa in situazioni di precarietà abitativa, a soggetti esposti al rischio di povertà e deprivazione materiale, nonché alle associazioni e agli enti del Terzo Settore che quotidianamente operano sul territorio a sostegno di cittadini privi di riferimenti concreti e di reti di supporto. Il finanziamento ottenuto consentirà di garantire la piena realizzazione dei servizi programmati e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rafforzando la rete territoriale di inclusione e assistenza. «Questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Franz Caruso – rappresenta una delle azioni più significative della nostra amministrazione sul fronte dell’inclusione sociale e della tutela della dignità delle persone.

La solidarietà, insieme alla legalità e alla trasparenza, costituisce uno degli architravi fondamentali sui quali si basa l’azione amministrativa che sto portando avanti sin dal mio insediamento. Sono valori che guidano ogni nostra scelta e rispetto ai quali stiamo mantenendo la barra dritta, con coerenza e determinazione. La realizzazione del Centro Servizi di via Paolo Borsellino testimonia concretamente la volontà dell’Amministrazione comunale di non lasciare indietro nessuno, prestando particolare attenzione a quanti vivono situazioni di disagio sociale, povertà estrema, fragilità economica e isolamento.

Dietro ogni condizione di marginalità ci sono persone, storie, famiglie che hanno diritto ad essere ascoltate, accompagnate e sostenute in un percorso di recupero della propria autonomia e della propria dignità”. “Grazie a questo importante investimento – ha concluso Franz Caruso - e alla preziosa collaborazione con il Terzo Settore e con gli Ambiti territoriali partner, stiamo costruendo una rete di servizi capace di offrire risposte concrete ai bisogni più urgenti, promuovendo inclusione, accoglienza e opportunità di reinserimento sociale. È questa l’idea di comunità che vogliamo affermare: una comunità solidale, giusta e responsabile, che sa prendersi cura dei più deboli e trasformare la vicinanza istituzionale in un aiuto reale e tangibile”.