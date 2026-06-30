Si è riunito a Cosenza sotto la presidenza di Giuseppe Ciacco il gruppo consiliare “Provincia Democratica”, di cui fanno parte i consiglieri Graziano Di Natale, Francesco Beltrano, e Antonio Uva. Al centro dell’incontro, diversi temi, tra cui viabilità, edilizia scolastica, patrimonio e situazione finanziaria dell’Ente.

Nel corso della riunione, è stato inoltre dedicato spazio all’analisi della situazione finanziaria della Provincia, nella consapevolezza che la solidità dei conti rappresenta un presupposto indispensabile per programmare interventi efficaci e rispondere alle esigenze delle comunità amministrate.

Il gruppo consiliare ha inoltre deciso di avviare una campagna di ascolto e confronto con i sindaci e gli amministratori del territorio, al fine di raccogliere esigenze, proposte e criticità e costruire un’azione istituzionale sempre più vicina alle comunità locali.

«Con l’insediamento degli organi istituzionali prende ufficialmente il via oggi la nostra attività politica e istituzionale. Lavoreremo con senso di responsabilità e spirito costruttivo, mettendo al centro gli interessi delle comunità amministrate e contribuendo, con proposte e iniziative concrete, al rilancio della Provincia di Cosenza. La campagna di ascolto che avvieremo nelle prossime settimane rappresenterà uno strumento fondamentale per mantenere un dialogo costante con i sindaci e gli amministratori e tradurre le esigenze dei territori in azioni amministrative efficaci».