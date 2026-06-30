L’Amministrazione comunale di Casali del Manco comunica, con soddisfazione, di aver ottenuto il finanziamento della Regione Calabria, nell’ambito del Piano Regionale degli Interventi Micro-Infrastrutturali per le Comunità Locali (PRIMI), destinato alla realizzazione dei lavori di riqualificazione della strada rurale in località “Fontana Sicca”, di collegamento tra le località Casole Bruzio e Feruci.

Il progetto, dell’importo complessivo di 150mila euro, era stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 83 del 3 luglio 2025 ed era stato candidato al bando regionale dedicato agli interventi immediatamente cantierabili. L’intervento consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità di un’importante infrastruttura viaria al servizio delle due comunità locali, attraverso opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione del tratto stradale, contribuendo a rafforzare i collegamenti tra le diverse località del territorio comunale. Il progetto rientra nell’area tematica dedicata alla piccola viabilità, prevista dalla programmazione regionale FSC 2021-2027.

«L’ottenimento di questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità - dichiara il Sindaco Francesca Pisani -. Continuiamo a lavorare con determinazione per intercettare risorse regionali e nazionali da destinare alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture comunali. La riqualificazione della strada di “Fontana Sicca” risponde a un’esigenza concreta dei cittadini, migliorando sicurezza, accessibilità e qualità della viabilità nelle aree rurali del nostro territorio».

Con l’assegnazione del finanziamento, l’Amministrazione comunale procederà ora agli adempimenti necessari per l’avvio dell’intervento, nel rispetto delle tempistiche previste dal programma regionale, con l’obiettivo di consegnare ai cittadini un’opera strategica per la mobilità locale e la valorizzazione del territorio.