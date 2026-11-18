Vertice del centrosinistra ieri pomeriggio in vista delle Amministrative del 2027 a Cosenza. Al termine degli interventi, i partiti del campo largo hanno cristallizzato le rispettive posizioni già espresse di recente sulla figura di Franz Caruso, il sindaco della città dei bruzi che vanta legittime ambizioni di ricandidatura. Tranne il Partito Democratico, a causa di un imprevisto che ha impedito al commissario della Federazione provinciale Claudio Stefanazzi di collegarsi da remoto, erano presenti tutti.

I più radicali sono stati i Democratici Progressisti Meridionalisti rappresentati dal segretario cittadino Pino Assalone. Hanno chiarito fin da subito che, se la discussione fosse stata impostata anche solo sull'ipotesi di un'apertura all'attuale primo cittadino, si sarebbero tirati fuori. Così non è stato ed hanno partecipato al briefing fino alla fine. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda anche l’Alleanza Verdi Sinistra, rappresentata dai segretari di Sinistra Italiana e Verdi Pietro Tarasi e Sandro Scalercio, e Rifondazione Comunista per conto della quale hanno preso la parola Gianmaria Milicchio e Domenico Passarelli.

Una posizione più sfumata è stata espressa da Casa Riformista-Italia Viva. Alessandro Grandinetti ha ribadito i concetti di un suo recente intervento e dell’intervista realizzata al nostro network da Filomena Greco: la scelta del candidato a sindaco per loro dovrà essere collegiale. Alla riunione hanno partecipato anche Bianca Rende e Teresa Colonna per conto di Cosenza Cresce Insieme. In particolare la consigliera comunale d’opposizione ha proposto di cambiare il metodo, cosa condivisa anche da altri, discutendo sulla mancata realizzazione dei punti del programma e sulle ragioni di questa mancanza.

Il sindaco, nel frattempo, ha fissato una nuova data per l’incontro col M5S: l’appuntamento a Palazzo dei Bruzi è in agenda per domani pomeriggio alle 15.30. Il coordinatore del gruppo territoriale di Cosenza Carmelo Primiceri ieri pomeriggio non ha dato anticipazioni, se non quella che sarà resa pubblica la loro posizione ufficiale dopo il faccia a faccia in Comune. Il PSI, infine, ha espresso sostegno al primo cittadino tramite Francesco Tenuta. Il segretario cittadino del circolo di Rende ha elogiato in toto l’operato della squadra di governo, evidenziando l’azione di risanamento finanziario portata a compimento, i cantieri e i target centrati da parte della maggioranza consiliare e della giunta. Tutte le parti si riaggiorneranno, forse anche per conoscere la posizione ufficiale del Partito Democratico.