Sullo Ionio la nuova figura apicale è Daniela Curia, che sarà coadiuvata da Cataldo Capalbo. Sul Pollino arriva la nomina di Giuseppe Palmiero Oliveto

Continua a ritmi serrati il radicamento territoriale dei Democratici Progressisti Meridionalisti (DPM) in vista dell’attesa inaugurazione della sede provinciale, in programma domenica 22 novembre alle ore 17 in via Torino n. 12, località Scalo di Rossano. Dopo l'avvio delle nomine con Mendicino, il movimento compie un nuovo passo decisivo nella strutturazione locale ufficializzando le guide politiche di due centri nevralgici della provincia di Cosenza: Corigliano-Rossano e Castrovillari.

Per la città di Corigliano-Rossano, il coordinamento della sede locale è stato affidato alla farmacista dottoressa Daniela Curia. Professionista stimata, da sempre a stretto contatto con le istanze e le fragilità quotidiane dei cittadini grazie al suo lavoro, la dottoressa Curia è inoltre attivamente impegnata sui social network per dare voce al territorio e denunciare le ingiustizie sociali. Al suo fianco, nel ruolo di vice coordinatore della sede locale, è stato nominato l’ingegnere Cataldo Capalbo, ingegnere strutturista libero professionista, figura di spicco da anni attiva nei movimenti meridionalisti e profondamente legata alle battaglie per il riscatto del Sud.

Contemporaneamente, i DPM rafforzano la propria presenza nell'area del Pollino con la nomina del dottore Giuseppe Palmiro Oliveto quale coordinatore cittadino di Castrovillari. Dottore Commercialista di comprovata esperienza professionale, Oliveto metterà le proprie competenze tecniche e la conoscenza del tessuto economico-sociale al servizio del progetto politico del partito.

«Accolgo questo incarico con entusiasmo e profondo senso civico – dichiara la D.ssa Daniela Curia, coordinatrice della sede DPM di Corigliano-Rossano – La mia professione mi insegna ogni giorno quanto sia fondamentale ascoltare le persone e farsi carico delle loro difficoltà. La nostra sede non sarà una semplice stanza di partito, ma un presidio vivo di giustizia sociale e partecipazione, pronto ad accogliere e rappresentare le istanze della nostra comunità».

«Il mio impegno nei movimenti meridionalisti trova nei Democratici Progressisti Meridionalisti una sintesi politica concreta e necessaria – aggiunge l’Ing. Cataldo Capalbo, vice coordinatore di Corigliano-Rossano – Lavoreremo con determinazione per offrire al territorio una visione progettuale seria, capace di valorizzare le nostre competenze e di difendere con forza i diritti e lo sviluppo del Mezzogiorno».

«Ringrazio il partito per la fiducia accordatami - afferma Oliveto, neo coordinatore di Castrovillari - C’è un grande bisogno di buona politica, competenza e concretezza. A Castrovillari saremo subito operativi per dialogare con i cittadini, le imprese e le forze sane del territorio, contribuendo alla crescita di un progetto progressista che guarda al futuro della nostra terra».

Soddisfazione per il consolidamento della squadra provinciale viene espressa dal Commissario Provinciale Ranieri Filippelli: «L’ingresso operativo di figure di alto profilo professionale e umano come Daniela Curia, Cataldo Capalbo e Giuseppe Palmiro Oliveto conferma che i Democratici Progressisti Meridionalisti stanno diventando un punto di riferimento credibile e attrattivo in tutta la provincia di Cosenza. Stiamo costruendo una rete capillare fatta di persone radicate nelle proprie comunità e pronte a mettersi in gioco. Vi aspettiamo tutti domenica alle 17:00 a Corigliano-Rossano per inaugurare insieme la nostra sede provinciale e dare ulteriore slancio a questo percorso».