Tuttobrunori arriva il 21 novembre al Politeama di Catanzaro e il 22 al Cilea di Reggio Calabria, prima del gran finale a Cosenza il 24 e il 25. Diciassette canzoni e dieci monologhi per uno spettacolo scritto e diretto dal cantautore

C’è un punto in Tuttobrunori in cui la bilancia diventa bilancio. Sul piatto Dario Brunori mette gli anni che passano, il successo, le aspettative e il ricordo di chi non c’è più. È uno dei passaggi dello spettacolo con cui il cantautore chiuderà la tournée nella sua Calabria. Quattro le serate, tutte esaurite secondo la biglietteria locale. Si parte sabato 21 novembre al Politeama di Catanzaro, si prosegue domenica 22 al Cilea di Reggio Calabria e si chiude martedì 24 e mercoledì 25 al Teatro Rendano di Cosenza.

Dopo i palasport, Brunori torna a una misura diversa. Nello spettacolo, scritto e diretto da lui e prodotto da Vivo Concerti, 17 canzoni e 10 monologhi si passano la parola. Una canzone riprende il filo di un ricordo, un monologo rimette in discussione quello che il pubblico ha appena ascoltato. È in questo scambio che si riconosce la lezione del teatro-canzone di Giorgio Gaber. La battuta può far ridere e, un attimo dopo, cambiare il modo in cui si ascolta il brano successivo.

Il materiale è anzitutto autobiografico. Ci sono il padre, la vita di coppia, la paternità e la crisi di mezza età, arrivata a coincidere con una nuova stagione di popolarità. Ma il racconto esce anche di casa. Nei monologhi entrano la politica, le appartenenze e la responsabilità di avere una voce pubblica. Brunori comincia dalle proprie contraddizioni, prima di chiamare in causa quelle di chi lo ascolta.

Sul palco c’è la band di otto musicisti. L’arpa viggianese di Mirko Onofrio e il theremin di Lucia Sagretti sono due dei timbri meno consueti di un insieme che accompagna i cambi di registro dello spettacolo, dal sarcasmo alla malinconia. Anche i brani di repertorio, accostati alle parole di oggi, possono assumere un significato diverso.

A tenere insieme il racconto torna infine l’immagine dell’Albero delle noci, che dà il titolo all’ultimo album. Un albero gli anni non li perde, li porta dentro, anello dopo anello. È il contrappunto alla bilancia da cui prende forma il bilancio di Brunori. Da una parte il bisogno di misurare quello che è passato, dall’altra la possibilità di vedere che cosa, di tutto quel tempo, continua a crescere.