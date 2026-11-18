I comuni dell’Ambito di San Marco Argentano temono che il potenziamento della ferrovia riduca i collegamenti su gomma verso scuole, ospedali e luoghi di lavoro. La richiesta di confronto è stata protocollata il 17 novembre

San Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant’Agata di Esaro, Santa Caterina Albanese, Spezzano Albanese, Tarsia e Terranova da Sibari. Sono i quindici comuni del Cosentino che hanno chiesto un incontro urgente alla Regione Calabria sul futuro dei collegamenti in autobus. La richiesta, concordata dalla Conferenza dei sindaci l’11 novembre, è stata protocollata il 17 dal Comune capofila di San Marco Argentano e indirizzata al presidente della Regione e all’assessore ai Trasporti.

Il timore è che, con il potenziamento della ferrovia, alcune corse dirette verso i capoluoghi e i poli scolastici e universitari lascino il posto a servizi di collegamento con le stazioni. Per chi abita in un paese lontano dai binari, un tragitto oggi coperto da un solo autobus potrebbe così richiedere tre mezzi, bus-treno-bus, con due coincidenze da far combaciare. E senza tariffe integrate, avvertono i sindaci, anche il costo del viaggio potrebbe salire.

Il confronto riguarda due atti distinti. Il primo è l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, proposto dalla Giunta e licenziato dalla commissione competente, che risulta ancora da discutere in aula. Il secondo è la proposta di legge sul trasporto pubblico locale firmata dal consigliere regionale Sergio Ferrari. I sindaci chiedono alla Regione di chiarire quali collegamenti diretti intenda mantenere e come funzionerebbero i servizi a chiamata nelle zone con meno passeggeri.

C’è poi il nodo del lavoro. Nei comuni dell’Ambito risiedono molti autisti delle aziende di trasporto su gomma e, secondo gli amministratori, una riduzione significativa delle percorrenze avrebbe ricadute anche sull’occupazione. Ma al tavolo i sindaci vogliono portare prima di tutto una verifica concreta, comune per comune. Quanto tempo servirebbe, con i nuovi collegamenti, per arrivare all’inizio delle lezioni, al lavoro o a una visita in ospedale? Nelle aree interne è anche da questo che si misura l’utilità di una corsa.