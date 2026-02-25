Una scelta politica che la sindaca presenta come “di squadra”, maturata in un momento in cui a Crosia — si legge nel testo — non sono mancati tentativi di mettere alla prova la tenuta dell’amministrazione. Maria Teresa Aiello ha nominato Mariateresa Cosentino nuova vicesindaca.

«Fiducia e lealtà»: le motivazioni della sindaca

La sindaca spiega che la nomina nasce prima di tutto da un rapporto umano costruito nel tempo: fiducia, stima reciproca e amicizia. E aggiunge un passaggio che lega la scelta alle settimane più complesse: «In politica, come nella vita, i momenti difficili rivelano il valore delle persone: la lealtà dimostrata, la coerenza nei comportamenti e la condivisione degli obiettivi hanno reso naturale e convinta questa nomina».

Nel testo viene evidenziato che nelle ultime settimane ci sarebbero stati tentativi di indebolire l’amministrazione anche attraverso iniziative mirate a far vacillare la stabilità. In questo contesto, la sindaca sottolinea la necessità di fare squadra con chi ha mostrato correttezza, senso delle istituzioni e responsabilità verso la comunità, ringraziando la “nuova” maggioranza.

«Segnale forte sul ruolo delle donne nelle istituzioni»

La nomina viene presentata anche come un messaggio politico sul protagonismo femminile nelle istituzioni. «Le donne non sono una presenza simbolica, ma una risorsa imprescindibile per la qualità della politica e dell’azione amministrativa», si legge, con un richiamo a competenza, ascolto, determinazione e sensibilità come valori che rafforzano il governo della città.