Non è solo un timbro internazionale: per la Sila è un biglietto da visita che pesa e che ora si traduce in una chiamata pubblica a idee e progettualità. Dopo il riconoscimento del 2014 e la riconferma nel 2025 al termine della revisione periodica, l’UNESCO ha confermato il territorio silano come Riserva della Biosfera nel Programma Man and the Biosphere (MAB).

La Sila nella rete mondiale MAB UNESCO

Con la conferma, la “Sila” resta dentro la rete delle eccellenze MAB UNESCO, che conta 784 Riserve della Biosfera in 142 Paesi, di cui 21 in Italia. Un circuito che promuove modelli di sviluppo sostenibile basati sull’equilibrio tra conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse locali e coinvolgimento delle comunità.

Il Piano d’Azione 2023: 146 schede progettuali e 66 soggetti coinvolti

Ogni Riserva della Biosfera deve dotarsi di un Piano d’Azione. Quello della Riserva Sila è stato pubblicato nel 2023 e, secondo il testo, raccoglie 146 schede progettuali presentate da 66 soggetti territoriali tra enti pubblici, associazioni e realtà private.

Il Piano viene descritto come uno strumento di coordinamento: non introduce vincoli normativi e non sostituisce la pianificazione territoriale, ma valorizza le progettualità e racconta come il territorio stia lavorando per sviluppo economico, coesione sociale e tutela della natura.

Parte l’aggiornamento della banca progetti: spazio a nuove candidature

A poco più di due anni dall’approvazione, il Parco Nazionale della Sila, coordinatore della Riserva insieme al Comitato di Gestione, ha avviato l’aggiornamento della banca progetti del Piano d’Azione.

L’obiettivo è ampliare la rete di iniziative “virtuose”, offrendo a enti pubblici, imprese, associazioni e organizzazioni la possibilità di proporre progetti già in corso o in fase di programmazione coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.

Entrare nella banca progetti della Riserva MAB UNESCO “Sila” viene presentato come un vantaggio strategico. Tra le opportunità indicate: la priorità in eventuali finanziamenti destinati alla Riserva da Governo o Regione; l’utilizzo del brand della Riserva MAB UNESCO nella comunicazione del progetto; la diffusione dei risultati attraverso i canali della rete internazionale MAB UNESCO; un vantaggio reputazionale utile per bandi e sponsorizzazioni.

Come candidarsi: form online e scadenza 30 marzo

La candidatura avviene compilando un form online con informazioni essenziali: titolo, capofila/coordinatore, partner, stato di attuazione, ambito territoriale e tematico, descrizione e contatti di un referente. Le candidature restano aperte fino a venerdì 30 marzo.

Dopo la chiusura, la Riserva analizzerà le proposte, potrà chiedere integrazioni e comunicherà l’esito. I progetti ritenuti coerenti entreranno ufficialmente nella banca progetti del Piano d’Azione.