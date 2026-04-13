Nicoletta Perrotti, candidata a sindaco di Castrolibero, ha completato la lista “Rinascita Civica” per elezioni comunali del 24-25 maggio. Oggi gli aspiranti consiglieri hanno firmato la candidatura a suo sostegno con l’obiettivo di dare continuità alle ultime amministrazioni trainate dal consigliere regionale Orlandino Greco. L’ex sindaco ha deciso di tirare la volata all’attuale assessore in quella che si annuncia una campagna elettorale intensa e molto lunga. I suoi sfidanti sono il sindaco facente funzioni Francesco Serra e Pasquale Villella.

«Superata una prima fase di inevitabile disorientamento, dovuta alla scelta di alcuni nostri, ormai ex compagni di viaggio, di consegnarsi nelle mani di chi, per anni, è stato un oppositore fermo, dentro e fuori il consiglio comunale, anche attraverso macchinazioni, illazioni e denunce, Rinascita Civica continua con lucidità e determinazione il proprio percorso politico/amministrativo». Così in una nota stampa.

«Ogni fase di cambiamento - evidenzia il gruppo - porta con sé momenti di riflessione, ed è anche l’occasione per rafforzare identità, valori e visione. È esattamente ciò che è avvenuto: abbiamo trasformato un passaggio non previsto in un’opportunità per consolidare il nostro progetto politico e rilanciarlo con ancora maggiore convinzione. Infatti, dopo aver appreso la notizia dai giornali e senza alcuna avvisaglia e confronto, abbiamo lavorato con serietà e spirito di servizio alla definizione del nostro programma elettorale, che sarà presentato pubblicamente nei prossimi giorni».

«Un programma concreto, costruito sulla base delle esigenze del territorio e delle risposte alle sue criticità e peculiarità. Un programma che non nasce oggi - dicono - ma che affonda le sue radici nel percorso avviato nel 2023, in occasione della candidatura a sindaco di Orlandino Greco, quando idee, visione e obiettivi furono condivisi anche da chi oggi ha scelto strade diverse».

Poi la stoccata aagli avversari della campagna elettorale. «Ci chiediamo, in tal senso, se il programma elettorale della nascente lista lo scriverà “Castrolibero nel cuore” o i profughi di una mancata “rinascita” civica. Noi, invece, abbiamo scelto un’altra strada: quella della coerenza. Abbiamo scelto di restare fedeli a un progetto che non è mai stato personale, ma profondamente collettivo. Rinascita Civica, guidata da Nicoletta Perrotti non arretra.Non si ferma. Va avanti con ancora più forza, completando la propria lista con il contributo di persone che non hanno fatto mancare mai il loro sostegno e che hanno dimostrato lealtà nei momenti semplici e, soprattutto, in quelli più complessi».

«Un gruppo - prosegue - la nota - che non cerca scorciatoie, ma che ha scelto di mettersi in gioco con responsabilità, portando competenze, passione e senso di appartenenza. È grazie a loro che oggi possiamo dire con chiarezza che Rinascita Civica è più solida, più consapevole e più determinata di prima. Non abbiamo mai inseguito opportunismi né cambiato rotta per convenienza. Abbiamo sempre mantenuto una linea chiara, fatta di serietà, impegno e rispetto verso i cittadini. Ed è su questa linea che continueremo a muoverci. Siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono, con lo sguardo rivolto al futuro ma con radici ben salde nei valori che ci hanno guidato fin dall’inizio. Crediamo in una politica del fare, che sappia ascoltare, costruire e dare risposte. Crediamo in una comunità che non si divide, ma si rafforza nel confronto e nella partecipazione».

«Oggi più che mai ribadiamo il nostro impegno: lavorare per il bene comune, senza ambiguità, senza passi indietro, senza tradire la fiducia di chi ha scelto e continuerà a scegliere Rinascita Civica. Il nostro percorso continua. Con coerenza.Con coraggio. Con responsabilità. E con Perrotti Sindaca».