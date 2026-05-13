Il responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia parteciperà domani alle iniziative elettorali nei due comuni
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Fratelli d’Italia porta in Calabria uno dei suoi dirigenti nazionali nella fase calda della campagna elettorale. Domani, giovedì 14 maggio, il responsabile nazionale Organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, sarà prima a Crotone e poi a Castrovillari per partecipare a una serie di iniziative a sostegno dei candidati a sindaco Vincenzo Voce e Anna De Gaio.
Una giornata scandita da incontri pubblici, momenti di confronto con cittadini e dirigenti di partito e appuntamenti nei quartieri, con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica di Fratelli d’Italia nei due comuni chiamati al voto.
Donzelli a Crotone con Vincenzo Voce
La prima tappa della giornata sarà a Crotone. Il ritrovo è previsto alle 10 in piazza Pitagora. Alle 10.30 Donzelli parteciperà a un volantinaggio nell’area della fiera, insieme ai rappresentanti locali del partito e ai sostenitori della coalizione.
Alle 12 è in programma un incontro nella sede di “Crescere”, dove è previsto l’intervento del responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia insieme al candidato a sindaco Vincenzo Voce.
L’appuntamento crotonese sarà l’occasione per rilanciare i temi della campagna elettorale e per sostenere la candidatura di Voce davanti a militanti, amministratori e cittadini.
Nel pomeriggio la tappa a Castrovillari
Nel pomeriggio Donzelli si sposterà a Castrovillari, dove il programma prevede più momenti pubblici a sostegno della candidata a sindaco Anna De Gaio.
Alle 15 il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia saluterà dirigenti di partito, rappresentanti della coalizione e cittadini nel punto di incontro “Anna De Gaio”, in corso Garibaldi.
Subito dopo, alle 15.45, è previsto un incontro con i cittadini nel piazzale Autostazione, mentre alle 16.30 Donzelli visiterà le case popolari di via dell’Agricoltura, dove è in programma un confronto con i residenti sulle problematiche del territorio.