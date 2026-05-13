«È in programma venerdì 22 maggio alle ore 18 in Piazza Kennedy a Cosenza una grande manifestazione civica e popolare per difendere l’Ospedale Civile di Cosenza. La cittadinanza è chiamata a partecipare numerosa per dire con forza: NO allo spostamento dell’Ospedale Civile di Cosenza nel Comune di Rende.

Difendere l’ospedale significa difendere il diritto alla salute, i servizi pubblici e il futuro della città e dell’intero territorio. Hanno già aderito: associazioni, partiti politici, il Comune di Cosenza, organizzazioni sindacali, comitati di quartiere della città di Cosenza e delle frazioni, movimenti civici e realtà territoriali. Sarà una grande manifestazione che riguarda tutta la cittadinanza, un momento di partecipazione democratica, civica e popolare. Tutti in piazza venerdì 22 maggio! Cosenza deve far sentire la propria voce»