A Buonvicino il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne tre candidati sindaci: Angelina Barbiero con la lista “Continuità e futuro 2.0”, Giuseppe Ciriaco Sionne, con la lista “Uniti per Buonvicino”, e Salvatore Amoroso, capolista di “Svolta Popolare”. Di seguito tutte le liste e i candidati consiglieri.

Candidata a sindaco: Angelina Barbiero 

Lista “Continuità e futuro 2.0” 

  • In aggiornamento.

Candidato sindaco: Giuseppe Ciriaco Sionne

Lista “Uniti per Buonvicino ”

  • Alessandra Amoroso
  • Ciriaco Astorino 
  • Simone Biondi
  • Alfonso Caglianone 
  • Francesco Casella
  • Ciriaco De Lio
  • Alfonso Di Giorno 
  • Silvia Felice
  • Domenico Furingo Domenico
  • Domenico Presta

Candidato sindaco: Salvatore Amoroso

Lista “Svolta Popolare”

  • Francesca Astorino
  • Valentina Belmonte detta “Vale”
  • Pia Benvenuto
  • Vincenzo Caglianone
  • Fausto C. Cauteruccio
  •  Annunziata Felice detta “Nunzia”
  • Salvatore Maiolino
  • Francesco Presta detto “Ciccio”
  • Roberto D. Presta
  • Rosangela Ricca