Sono tre gli aspiranti primi cittadini che si sfideranno in campagna elettorale: Angelina Barbiero, Giuseppe Ciriaco Sionne e Salvatore Amoroso
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Barbiero, Sionne e Amoroso candidati a sindaco di Buonvicino
A Buonvicino il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne tre candidati sindaci: Angelina Barbiero con la lista “Continuità e futuro 2.0”, Giuseppe Ciriaco Sionne, con la lista “Uniti per Buonvicino”, e Salvatore Amoroso, capolista di “Svolta Popolare”. Di seguito tutte le liste e i candidati consiglieri.
Candidata a sindaco: Angelina Barbiero
Lista “Continuità e futuro 2.0”
- In aggiornamento.
Candidato sindaco: Giuseppe Ciriaco Sionne
Lista “Uniti per Buonvicino ”
- Alessandra Amoroso
- Ciriaco Astorino
- Simone Biondi
- Alfonso Caglianone
- Francesco Casella
- Ciriaco De Lio
- Alfonso Di Giorno
- Silvia Felice
- Domenico Furingo Domenico
- Domenico Presta
Candidato sindaco: Salvatore Amoroso
Lista “Svolta Popolare”
- Francesca Astorino
- Valentina Belmonte detta “Vale”
- Pia Benvenuto
- Vincenzo Caglianone
- Fausto C. Cauteruccio
- Annunziata Felice detta “Nunzia”
- Salvatore Maiolino
- Francesco Presta detto “Ciccio”
- Roberto D. Presta
- Rosangela Ricca