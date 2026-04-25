Sono tre gli aspiranti primi cittadini che si sfideranno in campagna elettorale: Angelina Barbiero, Giuseppe Ciriaco Sionne e Salvatore Amoroso

A Buonvicino il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne tre candidati sindaci: Angelina Barbiero con la lista “Continuità e futuro 2.0”, Giuseppe Ciriaco Sionne, con la lista “Uniti per Buonvicino”, e Salvatore Amoroso, capolista di “Svolta Popolare”. Di seguito tutte le liste e i candidati consiglieri.

Candidata a sindaco: Angelina Barbiero

Lista “Continuità e futuro 2.0”

In aggiornamento.

Candidato sindaco: Giuseppe Ciriaco Sionne

Lista “Uniti per Buonvicino ”

Alessandra Amoroso

Ciriaco Astorino

Simone Biondi

Alfonso Caglianone

Francesco Casella

Ciriaco De Lio

Alfonso Di Giorno

Silvia Felice

Domenico Furingo Domenico

Domenico Presta

Candidato sindaco: Salvatore Amoroso

Lista “Svolta Popolare”