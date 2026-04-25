Sono due le liste a sostegno degli aspiranti primi cittadini. Quello uscente Agostino Chiarello ha deciso di cimentarsi ancora con il giudizio delle urne, a sfidarlo Giacinto Parrotta

Sono due i candidati alla poltrona più ambita del Municipio. Per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 sono due i candidati a sindaco di Campana. Si tratta del primo cittadino uscente Agostino Chiarello, che ha deciso di cimentarsi ancora col giudizio degli elettori, e Giacinto Parrotta che proverà a batterlo e cambiare il governo comunale. Di seguito liste e candidati.

Candidato a sindaco: Agostino Chiarello

Lista “Le radici e le ali”

Mario Francesco Ammannato

Rosa Aprigliano

Antonello Luca Callieri

Milena Costantino

Valeria Grillo

Antonio Manfredi

Francesco Parrotta

Giovanni Parrotta

Domenico Rotondo

Rossella Scigliano

Candidato a sindaco: Giacinto Parrotta

Lista “Progetto Campana”