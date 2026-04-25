Sono due i candidati alla poltrona più ambita del Municipio. Per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 sono due i candidati a sindaco di Campana. Si tratta del primo cittadino uscente Agostino Chiarello, che ha deciso di cimentarsi ancora col giudizio degli elettori, e Giacinto Parrotta che proverà a batterlo e cambiare il governo comunale. Di seguito liste e candidati.

Candidato a sindaco: Agostino Chiarello

Lista “Le radici e le ali”

  • Mario Francesco Ammannato
  • Rosa Aprigliano
  • Antonello Luca Callieri
  • Milena Costantino
  • Valeria Grillo
  • Antonio Manfredi
  • Francesco Parrotta
  • Giovanni Parrotta
  • Domenico Rotondo
  • Rossella Scigliano

Candidato a sindaco: Giacinto Parrotta

Lista “Progetto Campana”

  • Alessandra Allevato
  • Maria Ammannato
  • Domenico Bonanno
  • Giuseppina Cava
  • Domenico Carmine Chiarello
  • Francesco Iacovino
  • Maria Mingrone
  • Saverio Francesco Nigro
  • Domenico Pugliese
  • Rocco Vulcano