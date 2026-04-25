Sono due le liste a sostegno degli aspiranti primi cittadini. Quello uscente Agostino Chiarello ha deciso di cimentarsi ancora con il giudizio delle urne, a sfidarlo Giacinto Parrotta
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Chiarello e Parrotto sono i due candidati a sindaco di Campana
Sono due i candidati alla poltrona più ambita del Municipio. Per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 sono due i candidati a sindaco di Campana. Si tratta del primo cittadino uscente Agostino Chiarello, che ha deciso di cimentarsi ancora col giudizio degli elettori, e Giacinto Parrotta che proverà a batterlo e cambiare il governo comunale. Di seguito liste e candidati.
Candidato a sindaco: Agostino Chiarello
Lista “Le radici e le ali”
- Mario Francesco Ammannato
- Rosa Aprigliano
- Antonello Luca Callieri
- Milena Costantino
- Valeria Grillo
- Antonio Manfredi
- Francesco Parrotta
- Giovanni Parrotta
- Domenico Rotondo
- Rossella Scigliano
Candidato a sindaco: Giacinto Parrotta
Lista “Progetto Campana”
- Alessandra Allevato
- Maria Ammannato
- Domenico Bonanno
- Giuseppina Cava
- Domenico Carmine Chiarello
- Francesco Iacovino
- Maria Mingrone
- Saverio Francesco Nigro
- Domenico Pugliese
- Rocco Vulcano