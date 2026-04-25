Sono due gli aspiranti cittadini per l’imminente tornata elettorale: si tratta di quello uscente Vincenzo Rimoli e di quello che ricoprì la carica prima di lui Luciano Francesco Marranghello
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Rimoli e Marranghello sono i candidati a sindaco di Sal Lorenzo del Vallo
Tutto pronto per le elezioni comunali di San Lorenzo del Vallo previste per il 24-25 maggio 2026. A contendersi la poltrona più ambita del Municipio sono il sindaco uscente Vincenzo Rimoli, reduce da due mandati consecutivi, e Luciano Francesco Marranghello che rappresentò l’Ente fino al 2015 quando perse proprio l’attuale sfidante. Di seguito le liste a sostegno dei due candidati a sindaco.
Candidato sindaco: Vincenzo Rimoli
Lista “San Lorenzo Libera”
- Agostino Viceconte
- Angelo Filice
- Antonio Bosco
- Biagio Viceconte
- Cinzia Cipolla
- Claudia Fusaro
- Domenico De Marco
- Francesco Cipolla
- Martina Mosca
- Nicola Piragine
- Pasquale Motta
- Simona Verta
Candidato sindaco: Luciano Francesco Marranghello
Lista “Dalle radici al futuro per il cambiamento”
- Grazia Adimari
- Anastasia Bianco
- Giuseppe Bosco
- Emilio Corrado
- Giacomo Curti
- Alessandro Faillace
- Sergio Iantorno
- Elena Magnavita
- Tonino Mosca
- Iolanda Sannuti