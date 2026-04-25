Tutto pronto per le elezioni comunali di San Lorenzo del Vallo previste per il 24-25 maggio 2026. A contendersi la poltrona più ambita del Municipio sono il sindaco uscente Vincenzo Rimoli, reduce da due mandati consecutivi, e Luciano Francesco Marranghello che rappresentò l’Ente fino al 2015 quando perse proprio l’attuale sfidante. Di seguito le liste a sostegno dei due candidati a sindaco.

Candidato sindaco: Vincenzo Rimoli

Lista “San Lorenzo Libera”

  • Agostino Viceconte
  • Angelo Filice
  • Antonio Bosco
  • Biagio Viceconte
  • Cinzia Cipolla
  • Claudia Fusaro
  • Domenico De Marco
  • Francesco Cipolla
  • Martina Mosca
  • Nicola Piragine
  • Pasquale Motta
  • Simona Verta

Candidato sindaco: Luciano Francesco Marranghello

Lista “Dalle radici al futuro per il cambiamento”

  • Grazia Adimari
  • Anastasia Bianco
  • Giuseppe Bosco
  • Emilio Corrado
  • Giacomo Curti
  • Alessandro Faillace
  • Sergio Iantorno
  • Elena Magnavita
  • Tonino Mosca
  • Iolanda Sannuti